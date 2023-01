Il battle royale di Final Fantasy VII è “morto”: Square Enix chiude The First Soldier

Da questo momento non è più possibile accedere ai server di Final Fantasy VII The First Soldier: il battle royale ambientato nella saga di Cloud e dei suoi compagni si è rivelato un autentico flop, costringendo Square Enix ad annunciarne l’addio dopo nemmeno un anno dal lancio.

Sebbene tecnicamente i server siano rimasti in vita per poco più di un anno, l’annuncio dello spegnimento dei server arrivò lo scorso 12 ottobre, confermando che il pubblico ha avuto ben poco interesse per il battle royale ambientato nell’universo di Final Fantasy VII, preferendo approfondimenti con giochi come Crisis Core (che trovate su Amazon).

Il publisher aveva annunciato che la chiusura sarebbe avvenuta l’11 gennaio 2023, ovvero nella giornata di oggi: con un ulteriore annuncio ufficiale rilasciato sui propri canali social, Square Enix ha confermato di avere “ucciso” definitivamente The First Soldier proprio nelle scorse ore.

I server del battle royale di Final Fantasy VII non sono dunque più disponibili dopo 3 mesi dall’addio ufficiale, né è stata annunciata l’intenzione di riproporre il titolo in futuro.

Square Enix ha voluto ringraziare per l’ultima volta tutti i fan che hanno deciso di dare fiducia al progetto, che sfortunatamente per i giocatori che avevano creduto — e investito soldi reali — sul battle royale non ha avuto una durata particolarmente longeva.

The service has ended on January 11th, 2023.

Thank you SOLDIER candidates for playing FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER.#FF7FS pic.twitter.com/dFqmyA6p8C — FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_EN|FF7FS (@FFVII_FS_EN) January 11, 2023

In occasione del suo addio, Square Enix aveva ammesso di aver provato con tutte le sue forze di rendere The First Soldier un gioco degno di nota, ma che alla fine non è stata in grado di «offrire l’esperienza che speravano, e che i fan meritano».

Si chiude dunque così un esperimento decisamente negativo per l’universo di Final Fantasy dopo poco più di 12 mesi, ma che è stato sicuramente in “buona compagnia” durante tutto il 2022.

Non possiamo infatti non ricordare che il publisher ha infatti deciso di dire addio a ben 3 giochi della serie, incluso proprio The First Soldier, durante tutto il corso dello scorso anno, insieme ad altri titoli come il clamoroso caso di Babylon’s Fall.

Va comunque detto che, nel caso di The First Soldier, il suo addio non sembra essersi rivelato una grande perdita: se volete scoprire cosa non ha funzionato in questo esperimento, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.