Square Enix ha appena “ucciso” l’ennesimo spin-off: è il quarto del 2023

Il secondo mese del 2023 non è ancora arrivato neanche ufficialmente alla sua naturale metà, ma Square Enix ha già avuto il tempo di “uccidere” addirittura quattro spin-off dei suoi franchise più popolari.

Questa volta a farne le spese è stato Echoes of Mana, adattamento free-to-play dell’omonima serie, conosciuta anche con il nome originale di Seiken Densetsu (trovate il remake Trials of Mana su Amazon) e che sarà ufficialmente chiuso tra pochi mesi.

Come riportato da Gematsu, Square Enix ha infatti annunciato il temutissimo end-of-service per lo spin-off sviluppato dagli autori di Another Eden, costretto a chiudere dopo neanche un anno dall’uscita — il titolo venne lanciato infatti il 27 aprile 2022.

Un annuncio che conferma il momento estremamente difficile per la compagnia in termini di service game e free-to-play: se analizziamo soltanto gli spin-off, come accennavamo in apertura, questo è addirittura il quarto gioco chiuso in meno di due mesi.

I server di gioco chiuderanno ufficialmente dal 15 maggio 2023, ma nel frattempo è già stata interrotta con effetto immediato la vendita di Spirit Crystals, che potranno continuare a essere utilizzati fino alla fine del servizio da chi li ha già acquistati.

Gli sviluppatori si sono poi scusati per un annuncio arrivato all’improvviso, ma ringraziando i giocatori per la fiducia e promettendo di rilasciare altri aggiornamenti prima che i server possano chiudere ufficialmente.

Inutile sottolineare come questo annuncio non possa fare altro che rappresentare l’ennesimo campanello d’allarme per tutti gli altri titoli free-to-play del publisher: considerando la facilità con cui sono stati chiusi negli ultimi mesi, gli utenti potrebbero fare meglio a ragionare il più possibile prima di scegliere se investire o meno tempo e risorse su titoli che potrebbero chiudere da un giorno all’altro.

Ma anche i giochi che non sono necessariamente gratuiti non se la sono cavata meglio: proprio nelle scorse settimane è stata annunciata infatti la fine dello sfortunato Marvel’s Avengers dopo 3 anni. E come non dimenticare il flop Babylon’s Fall, un lancio così disastroso da non essere riuscito a raggiungere nemmeno 40 persone in un mese.