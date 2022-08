Spider-Man Remastered, Two Point Campus e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Marvel’s Spider-Man Remastered a soli 45,69€, con uno sconto del 23%.

Marvel’s Spider-Man Remastered su PC include la storia principale completa e il DLC La città che non dorme mai. Il titolo offre anche il supporto a mouse e tastiera, per chi vorrà provare a svolazzare per New York in maniera alternativa. Il tutto, ovviamente, con pieno supporto al ray tracing e tutte le peculiarità dei videogiochi PC.

Nella recensione della versione PS5 abbiamo affermato che «Marvel’s Spider-Man Remastered non è una riproposizione che i giocatori PS4 devono sentirsi obbligati a riavere, perché al di là del potenziamento dal punto di vista tecnico e della stupenda illuminazione, non c’è nient’altro che funga da reale motivazione per ricominciare l’avventura».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Two Point Campus, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 29,98€, con uno sconto del 25%. Sviluppato da Two Point Studios, il titolo si propone come una sorta di sequel/spin-off del precedente – e decisamente interessante – Two Point Hospital, di cui riprende in buona parte le meccaniche di gioco e nel quale gli esperti della serie non faticheranno a ritrovare gli stessi loop di gioco e i medesimi punti di riferimento.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Two Point Campus è tutt’altro che una rivoluzione per il genere e per la serie, ma ciò non significa che le ore passate nelle aule e nei laboratori siano state noiose. L’umorismo no sense pervade ogni lezione e ogni anno scolastico, ma dietro ad una banale prima impressione si cela invece un titolo abbastanza impegnativo, che però fa poco per variare la sua formula sul lungo periodo».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.