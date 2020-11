Spider-Man su PS4 riceverà un ultimo aggiornamento (legato a PS5)

Marvel’s Spider-Man Remastered vedrà molto presto la luce su PS5, portando la prima avventura di Peter Parker anche su console next-gen.

Ora, Insomniac Games ha deciso di fare un ultimo regalo ai possessori della versione originale del gioco, disponibile da diversi mesi su PlayStation 4. Via Twitter, infatti, il team di sviluppo ha confermato la possibilità di trasferire i salvataggi, oltre ad alcune nuove skin inedite.

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020