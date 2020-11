Spider-Man Miles Morales, allarme spoiler: ecco la dichiarazione di Insomniac

Previsto al lancio di PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è l’atteso spin-off standalone dedicato all’Arrampicamuri di Harlem.

Il gioco, esattamente come il predecessore uscito diverso tempo fa su PS4 (e di ritorno su PlayStation 5 in una grandiosa remastered), promette di farci vivere le avventure di Spidey come pochi giochi sono stati in grado di fare prima.

In queste ore, però, sembra essersi palesato un problema piuttosto fastidioso, specie per l’utenza che non vuole rovinarsi la sorpresa dei vari colpi di scena della trama con anticipo.

Un primo piano di Miles.

Uno sviluppatore di Insomniac ha infatti messo in guardia i giocatori contro gli spoiler che appariranno online nei prossimi giorni.

L’avvertimento arriva proprio ieri dal community manager del team di sviluppo, James Stevenson. Stevenson ha avvisato la community che, poiché le copie di Spider-Man: Miles Morales saranno presto disponibili in tutto il mondo su PS4 e PS5, i giocatori dovrebbero stare molto attenti quando navigano in rete, visto e considerato che il molti non si faranno scrupoli a spoilerare gli snodi chiave della trama.

We're at that time when copies of the game start getting out into people's hands from all sorts of sources. So if you care about spoilers, whether they be for the story or suits we haven't shown, be careful. — James Stevenson (@JamesStevenson) November 3, 2020

Siamo arrivati a quel momento in cui le copie del gioco iniziano ad arrivare nelle mani delle persone, quindi se siete contro gli spoiler, che siano della storia o per i costumi che non abbiamo mostrato, fate molta attenzione.

Ricordiamo infatti il celebre caso dei leak di The Last of Us Parte II emersi con largo anticipo rispetto alla release – sebbene in quel caso si è trattato di una vera e propria ripicca ai danni di Naughty Dog – e in grado di rovinare la sorpresa a un bel po’ di giocatori.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – ambientato subito dopo la fine del primo Marvel’s Spider-Man – ci riporterà tra le strade della città di New York, sconvolta da una guerra civile tra una mega corporazione e una banda di criminali senza scrupoli. Starà a Miles Morales, lo Spider-Man di Harlem,sventare questa nuova minaccia.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre Europa (Italia inclusa), al lancio di PS5.