PlayStation Plus, nuovo regalo gratis a dicembre (e c’entra Spider-Man)

Da adesso, tutti gli utenti iscritti attualmente iscritti a PlayStation Plus potranno riscattare gratis un nuovo bonus aggiuntivo in regalo, dedicato a tutti gli amanti di Spider-Man.

Anche questo mese è infatti disponibile su PlayStation Plus un nuovo omaggio completamente gratis, questa volta relativo a Marvel’s Avengers, l’ambizioso titolo di Crystal Dynamics che ha da poco aggiunto proprio l’Uomo Ragno nel proprio roster di personaggi giocabili, ma solo su PlayStation.

Si tratta dunque della seconda sorpresa disponibile nel giro di poche ore: proprio ieri vi avevamo infatti parlato di un ulteriore piccolo bonus gratis disponibile per un popolarissimo gioco, che ha anch’esso accolto Spider-Man in questi giorni.

Il nuovo omaggio permetterà però a tutti gli amanti del supereroe Marvel più iconico la possibilità di personalizzarlo con un nuovo costume, diverso da quelli mostrati prima del suo debutto.

Gli account social di Marvel’s Avengers hanno infatti svelato ufficialmente la nuova collaborazione con PlayStation Plus, che consentirà agli abbonati di poter scaricare gratis un pacchetto esclusivo.

All’interno di questo bonus pack sarà possibile trovare il bellissimo costume Spider-Man Black Widow Man, insieme alla targa di Spider-Man 030 e a 100 unità, il tutto senza dover spendere alcuna cifra aggiuntiva.

Grab Spider-Man's PlayStation Plus Bundle for free for a limited time from the PS Store! ️ Black Widow Man Outfit

️ Nameplate 030

⭐ 100 Units pic.twitter.com/j0CGvk4WSO — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) December 14, 2021

Il pacchetto è disponibile per le versioni PS4 e PS5 di Marvel’s Avengers e potete riscattarlo comodamente attraverso i seguenti link:

Questi bonus resteranno disponibili solo per un periodo limitato: il nostro consiglio è dunque quello di approfittare di questa promozione il prima possibile, soprattutto se Spider-Man rappresenta uno dei vostri personaggi preferiti.

Il pacchetto aggiuntivo rappresenta dunque una gradevole sorpresa per gli appassionati del personaggio, che erano rimasti delusi da un aspetto legato al suo lancio su Marvel’s Avengers.

L’Uomo Ragno non ha infatti ricevuto una vera e propria storia, come accaduto per gli altri nuovi eroi: trattandosi di un personaggio esclusivo PlayStation e non accessibile a tutti, gli sviluppatori hanno però preferito dare priorità ad altri contenuti.