Spider-Man: Miles Morales, parla il creatore del personaggio: ‘sono sconvolto!’

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è l’attesissimo episodio standalone dedicato all’Arrampicamuri creato da Brian Michael Bendis e disegnato da Sara Pichelli nell’agosto del 2011, in arrivo su console PS5 (oltre che su PS4) nei prossimi mesi.

Durante l’appuntamento con la serata degli annunci a tema PlayStation 5, l’ultima produzione di Insomniac Games è salita sul palco (virtuale) di Sony per mostrarsi con un nuovo, lungo video trailer gameplay ricco di azione e scene inedite, in grado di far capire ai giocatori di che pasta è fatto il “nuovo” Spidey.

Spidey in azione.

Ora, è proprio il creatore del personaggio – Brian Michael Bendis – ad essersi espresso sul gioco in uscita, probabilmente il titolo di lancio più importante della piattaforma di nuova generazione.

Bendis si è infatti detto davvero “sconvolto” (in senso buono) da ciò che ha visto relativamente al prossimo titolo dedicato al coraggioso Miles Morales.

It’s actually hard for me to describe how blown away I am by this. @insomniacgames @MarvelGames @BillRosemann https://t.co/35I0r8pq00 — BRIAN MICHAEL BENDIS (@BRIANMBENDIS) September 17, 2020

In realtà è davvero difficile per me descrivere quanto sia rimasto sconvolto da tutto ciò.

Bill Rosemann di Marvel Games ha inoltre sottolineato in un commento che il team di programmatori ha costantemente osservato il lavoro di Bendis sul personaggio dei fumetti durante lo sviluppo del gioco.

Insomma, se tutto andrà per il verso giusto, i fan di Spider-Miles potrebbero trovarsi tra le mani un titolo davvero molto fedele al supereroe in calzamaglia nato sulla carta stampata.

La storia del nuovo capitolo avrà luogo circa un anno dopo l’epilogo del primo Marvel’s Spider-Man. Le feste natalizie sono destinate a essere rovinate da una guerra civile tra una mega corporazione e un gruppo di criminali senza pietà, in grado di creare scompiglio nel bel mezzo del quartiere di Harlem. Peccato che nella zona risieda anche Miles Morales, alias Spider-Man.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales girerà sulla prossima console Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi ed arriverà a fine 2020 come titolo di lancio di PlayStation 5, ossia il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre in Europa.