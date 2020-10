Spider-Man: Miles Morales, il Daily Bugle sulle tracce dell’Arrampicamuri

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arriverà al lancio di PlayStation 5, portando con sé le nuove avventure dell’Arrampicamuri di Harlem.

In vista del lancio, Insomniac Games ha dato il via alla divertente e appassionante campagna virale che ci accompagnerà sino all’uscita del gioco, previsto il 19 novembre su PlayStation 5 (e su PS4).

Lo sviluppatore ha infatti dato il via alla pubblicazione di alcuni articoli del Daily Bugle – la redazione dove lavora Peter Parker – pubblicando un pezzo chiamato “Da Uomo Ragno a Uomini Ragno”, firmato da tale Robbie Robertson.

Questi si pone il quesito circa chi si nasconde dietro la maschera del nuovo Spider-Man, lasciando la risposta alla domanda ai suoi lettori.

The leading publication from Marvel's New York is back with a fresh look and brand-new headlines! Daily Bugle Now dusts off the question: who is this new Spider-Man? #MilesMoralesPS5 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/9Sik3d65Eg

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 12, 2020