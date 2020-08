Spider-Man Miles Morales, come avvertirete il pugno venom su DualSense

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è tra i giochi di cui si è discusso su PlayStation Blog oggi per la presentazione della campagna promozionale globale di PS5, con un focus sul DualSense e sulle nuove esperienze che il controller next-gen sarà in grado di offrire agli appassionati.

Il gioco sarà disponibile fin dal lancio di PlayStation 5 e, come prevedibile, sarà progettato in modo da contribuire a mettere in mostra le funzionalità rese possibili dal nuovo sistema – incluso, come spiegato dal creative director Brian Horton, il feedback aptico in un modo completamente inaspettato.

«La precisione del feedback aptico ci permette di fare un sacco di cose nuove», ha anticipato Horton in una battuta consegnata al blog Sony.

«In Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, indicheremo ai giocatori da che parte arrivano gli attacchi facendo sì che il feedback aptico corrisponda alla direzione corretta sul controller wireless DualSense. Come ci sente a usare l’abilità mimetica di Miles? E una scarica venom? La grande precisione del sistema aptico del controller wireless DualSense ci permettere di rendere il feedback più tridimensionale. Ad esempio, se tieni premuto il tasto quadrato per caricare un pugno venom, sentirai la bioelettricità di Spider-Man crepitare sul lato sinistro del controller, per poi raggiungere il culmine sul lato destro all’impatto».

Questo è di fatto il primo sguardo allo schema dei comandi di Spider-Man Miles Morales per PS5, e in particolare alle modalità con cui agevolerà l’esibizione delle peculiarità del DualSense, che convoglierà le sensazioni dal gioco al giocatore con una precisione a quanto pare senza precedenti.

Il titolo sarà lanciato insieme a PlayStation 5 alla fine dell’anno ed è stato al centro di una controversia legata alla sua stessa natura: si pensava fosse un’espansione ma si è scoperto, in realtà, che si tratterà di un prodotto delle dimensioni di Uncharted: L’Eredità Perduta.