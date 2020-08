PS5, primo spot TV anticipa un nuovo evento Sony?

Ha fatto capolino in rete quest’oggi il primo spot TV di PS5, pubblicato inaspettatamente da PlayStation Ungheria prima di venire rimosso in fretta e furia, ricomparire dal Giappone e infine essere ufficializzato con un post su PlayStation Blog che lo rende l’alfiere di una nuova campagna promozionale globale della console next-gen.

Lo spot è live action, girato con attori in carne e ossa, ed è incentrato sul DualSense e sulle nuove caratteristiche che porterà sulla console next-gen.

«Nel nostro primo spot digitale globale per la console PS5, vedrai le nuove funzionalità della console prendere vita attraverso gli occhi di una ragazza e i suoi movimenti. All’inizio dello spot, la ragazza cammina su un lago ghiacciato e sente il ghiaccio rompersi sotto i suoi piedi. Mentre si accorge di essere in pericolo, l’improvvisa comparsa di un kraken che emerge dal ghiaccio presenta la sensazione del feedback aptico che puoi vivere con il controller wireless DualSense per la console PS5», ha spiegato nel suo post Mary Yee, vice presidente al marketing globale di SIE.

«L’audio proviene da ogni direzione mentre la protagonista reagisce a ogni suono che sente provenire da ogni parte, anche da sotto, per presentare la tecnologia Tempest 3D Audio della console PS5. Infine, mentre la protagonista sta per scoccare una freccia, potrai sentire tu stesso la sensazione della corda dell’arco che si tende, grazie ai grilletti adattivi del controller wireless DualSense DualSense per la console PS5».

Il post aggiunge ancora che «siamo entusiasti di queste funzionalità e non vediamo l’ora che tu possa immergerti completamente nel mondo dei giochi con la console PS5 e il controller wireless DualSense tra le tue mani».

Il fatto che questo spot sia arrivato con tempistiche simili e sia concentrato sul sistema anziché su giochi specifici lascia pensare che possa esserci un evento Sony all’orizzonte.

In questo evento si parlerebbe evidentemente del prezzo e della data di lancio di PS5, con magari ulteriori dimostrazioni delle funzionalità del pad.

Le ultime indiscrezioni parlavano di come la casa giapponese stesse effettivamente pianificando uno showcase per agosto ma, tra volontà di non forzare le proprie mosse rispetto ai competitor e COVID-19, le tempistiche sono ancora fluttuanti.

Sony per ora non conferma ma anticipa che ci saranno novità «nelle prossime settimane», invitando i fan a tenere gli occhi puntati sui suoi canali.