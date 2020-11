Spider-Man: Miles Morales, un bug vi trasforma… in qualsiasi cosa?

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è il nuovo gioco dedicato all’Arrampicamuri di Harlem, disponibile da ora per PS5 e PS4.

Molti giocatori si sarebbero però imbattuti in un problema tecnico (o meglio, un bug) piuttosto insolito. Nessuno sa esattamente cosa lo faccia apparire, ma per uno strano motivo il glitch sostituisce il modello del personaggio principale con quello di vari oggetti casuali presenti nello scenario di gioco.

Avete capito bene: Miles Morales può infatti trasformarsi improvvisamente in “cose” come mattoni e lampioni. Poco sotto, alcune testimonianze via Twitter che hanno immortalato alcuni esilaranti momenti gioco realmente particolari.

https://twitter.com/astaranx/status/1327305084930306054?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1327305084930306054%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fgamerant.com%2Fspider-man-miles-morales-random-object-transformation-glitch%2F

Forse, però, la dimostrazione più “spettacolare” del glitch in Spider-Man: Miles Morales arriva per gentile concessione dello streamer di Twitch noto come Froste.

Nell’arco di un minuto, il bug può essere visto in rapida successione: Miles diventa prima una lastra di giacchio (o neve), poi un cubo bianco, seguito da una staccionata di metallo e infine un set di camicie (con tanto di grucce)!

https://twitter.com/Froste/status/1328924490072350721?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1328924490072350721%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fgamerant.com%2Fspider-man-miles-morales-random-object-transformation-glitch%2F

Nella nostra recensione (e video recensione) vi abbiamo spiegato che il gioco è «il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico: un personaggio popolare, protagonista di un gioco erede di uno che ha avuto un importante successo, anche se riproposto in proporzioni ridotte.»

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è disponibile dal 12 novembre 2020, in tutti i negozi (inclusi quelli Europei).