Spider-Man Miles Morales, ecco la scena più iconica da Un Nuovo Universo (con tanto di musica)

Alcune settimane fa, Sony ha rilasciato un nuovo trailer di Marvel’s Spider-Man Miles Morales tratto direttamente dalla versione PS5 del gioco. Nel filmato è stato mostrato per la prima volta il costume extra tratto da Spider-Man – Un Nuovo Universo (Spider-Man Into the Spider-Verse), il film animato campione di incassi dedicato all’Arrampicamuri.

La suit in questione, dotata di un effetto stop-motion sorprendente, ha lasciato di stucco i fan, tanto che persino l’artista BossLogic ha deciso di omaggiare il costume creando una cover fan made assolutamente stupenda.

Ora, con il gioco disponibile nei negozi (anche in America, dove la PS5 è acquistabile da oggi), è apparso un video che mostra Marvel’s Spider-Man Miles Morales giocato con il costume del film animato, con l’aggiunta della colonna sonora ufficiale ascoltata nel lungometraggio.

Il filmato, che trovate nel tweet sottostante, replica in game una delle sequenze più emozionanti tratte da Un Nuovo Universo, grazie anche alla presenza del brano “What’s Up Danger” di Blackway & Black Caviar.

— 『 DAL 』 (@DallienceRNG) November 12, 2020