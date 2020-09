Spider-Man: Miles Morales dice sì a 4K HDR (e ray-tracing) in una breve clip

Insomniac Games è ancora duramente al lavoro sul nuovo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’atteso capitolo standalone dedicato all’Arrampicamuri creato da Brian Bendis e disegnato dall’italianissima Sara Pichelli.

In queste ore, però, lo sviluppatore ha rilasciato sul proprio profilo Twitter ufficiale una brevissima clip dedicata al gioco, nella quale si confermano ufficialmente alcune questione tecniche particolarmente ghiotte a chi attende al varco PS5 (la cui nuova presentazione ufficiale, con probabile data e prezzo, si terrà mercoledì 16 settembre alle 22 ora italiana).

#MilesMoralesPS5 is realized in 4K HDR on PS5. See reflections with ray-tracing, and improved lighting, shadow, and character detail. #SpiderManPS5 pic.twitter.com/1dRaW9505r — Insomniac Games (@insomniacgames) September 12, 2020

Miles Morales su PS5 è realizzato in 4K HDR. Guarda i riflessi con ray-tracing e l’illuminazione, le ombre e i dettagli dei personaggi sensibilmente migliorati.

Insomma, una conferma ufficiale da sottolineare in rosso: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales girerà sulla prossima console Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi, il che metterà in mostra un sistema di illuminazione al top, così come i vari personaggi che si muoveranno a schermo (inclusi i NPC che incontreremo tra le strade della Grande Mela).

Era cosa nota dopotutto che nel nuovo gioco potremo esplorare la città di New York scegliendo di attivare una performance mode opzionale che consentirà di raggiungere i 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Un primo piano di Miles Morales.

La speranza, quindi, è che la nuova avventura di Miles sia tra i protagonisti del nuovo evento Sony previsto mercoledì prossimo: sarebbe infatti davvero perfetto poter vedere nuovamente Spidey in azione, magari con un (lungo) trailer inedito che mostri il gioco in azione.

La trama del nuovo capitolo sarà ambientata un anno dopo la fine del primo Marvel’s Spider-Man. Natale è alle porte ma le feste saranno compromesse da una faida tra una mega corporazione e un gruppo di criminali senza scrupoli, i quali metteranno a ferro e fuoco il quartiere di Harlem (ossia casa di Miles/Spider-Man).

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arriverà a fine 2020 come titolo di lancio di PlayStation 5.