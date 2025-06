Il terzo capitolo di A Plague Tale è realtà: a svelarlo è stata la stessa Focus Entertainment che ha pubblicato un teaser trailer sul proprio profilo ufficiale su Threads, presumibilmente per errore.

Il nuovo videogioco della saga si chiamerà Resonance: A Plague Tale Legacy e sembrerebbe essere uno spin-off, con una nuova protagonista rispetto ai precedenti due capitoli.

Chi ha già giocato A Plague Tale Requiem (lo trovate su Amazon) dovrebbe comunque avere familiarità con la nuova eroina: Resonance ci farà infatti vestire i panni di Sophia, in quella che sembrerebbe essere dunque una storia prequel.

Il trailer è stato prontamente rimosso dai canali ufficiali di Focus Entertainment, ma non prima che venisse scovato da diversi fan e ricaricato in rete: potete vederlo nel video in embed qui di seguito.

Si tratta ovviamente di un brevissimo teaser, ma che ci conferma un'uscita prevista nel 2026 insieme alle piattaforme di uscita: sarà disponibile su Xbox Series X|S, PS5 e PC.

È plausibile immaginare che questo dovesse essere uno dei reveal trailer previsti per l'Xbox Games Showcase 2025 di questa sera, ma che a causa di un probabile errore di programmazione è stato svelato con netto anticipo.

Se tutto andrà per il verso giusto, stasera dovremmo dunque assistere alla versione completa di questo trailer: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità al riguardo.