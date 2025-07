Il mese di agosto porta una selezione particolare di titoli per gli abbonati PlayStation Plus, con una proposta che spazia dal dark fantasy ispirato alle fiabe per bambini fino ai simulatori di sopravvivenza post-apocalittici.

Dal 5 agosto, i giocatori potranno accedere a Lies of P, DayZ e My Hero One's Justice 2, tre esperienze videoludiche che rappresentano generi completamente diversi tra loro. Questa varietà riflette la strategia di Sony di offrire contenuti capaci di soddisfare i gusti più disparati della propria community.

La rivisitazione più audace del mese è sicuramente Lies of P (qui la nostra recensione), che trasforma la celebre favola di Carlo Collodi in un'esperienza soulslike dal sapore macabro. Il burattino più famoso della letteratura italiana si ritrova catapultato nella città di Krat, un ambiente che richiama la Belle Époque ma dove l'umanità è stata sostituita dalla follia e da pupazzi assassini.

Gli sviluppatori hanno creato un sistema di combattimento che prevede l'utilizzo di diverse armi e di braccia intercambiabili, dotate di abilità speciali che il giocatore dovrà padroneggiare per sopravvivere.

La meccanica più interessante del gioco riguarda però l'interazione con i personaggi non ostili: Pinocchio dovrà imparare a mentire per realizzare il suo sogno di diventare umano. Questo elemento narrativo aggiunge una dimensione psicologica particolare a un genere tradizionalmente focalizzato sulla difficoltà del combattimento.

All'opposto dello spettro videoludico si posiziona DayZ, un gioco di sopravvivenza che non fa sconti a nessuno. Fino a 60 giocatori si trovano catapultati in un mondo post-apocalittico dove la minaccia non arriva soltanto dagli infetti, ma anche dagli altri sopravvissuti.

La versione PlayStation Plus include sia la mappa originale di Chernarus che quella di Livonia, un'area di 163 chilometri quadrati che offre un'esperienza completamente diversa.

La caratteristica più spietata di DayZ rimane l'assenza totale di salvataggi o checkpoint: ogni morte comporta la perdita completa dei progressi accumulati. Questa meccanica, che può sembrare punitiva agli standard odierni, è proprio ciò che definisce l'identità del gioco e lo rende un'esperienza unica nel panorama videoludico.

Per chi preferisce azione e spettacolarità, My Hero One's Justice 2 trasporta i giocatori nell'universo dell'anime My Hero Academia. Questo picchiaduro 3D permette di utilizzare i Quirks in combattimenti che si svolgono in arene di dimensioni considerevoli.

Il sequel mantiene la formula vincente del predecessore, amplificando però la spettacolarità degli scontri e il roster di personaggi disponibili.

Le celebrazioni per il 15° anniversario di PlayStation Plus continuano con una collezione speciale di avatar dedicati a titoli come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e God of War Ragnarök, disponibili gratuitamente dal 5 agosto.

Nel frattempo, gli abbonati hanno tempo fino al 4 agosto per aggiungere alla propria libreria i titoli del mese precedente: Diablo IV, The King of Fighters XV e Jusant.