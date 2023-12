SpazioGames Awards 2023: vota i tuoi giochi dell'anno!

Anche quest'anno, è arrivato il momento di guardarsi indietro e rivivere tutte le belle cose che abbiamo giocato da gennaio in poi, in un 2023 che ha tenuto dei ritmi di uscite (e di alta qualità) davvero notevoli, nonostante i problemi dell'industria che si sono fatti prepotentemente sentire, quasi a fare da contrappeso nella bilancia.

Se poche settimane fa abbiamo assistito ai The Game Awards, dove la giuria specializzata (90%) e il pubblico (10%) hanno premiato Baldur's Gate III come miglior gioco dell'anno, è venuto anche il momento di alzare il sipario sugli SpazioGames Awards, con cui incoroneremo i titoli che hanno segnato questo 2023 e che saranno ricordati anche negli anni a venire.

Come negli anni precedenti, avremo sia i vincitori della redazione che i vincitori della community di SpazioGames, quindi voi lettori siete chiamati a votare per far vincere nelle diverse categorie i giochi che ritenete essere più meritevoli.

La nostra redazione al gran completo (il voto di ogni redattore aveva lo stesso peso, ndr) ha individuato le nomination dei nostri premi, proponendovi cinque candidati per ogni categoria, tra cui voterete i vostri preferiti.

» Vota i tuoi giochi dell'anno per gli SG Awards 2023«

Avete tempo per votare fino alle ore 16.00 del 28 dicembre: a quel punto, i giochi saranno fatti e, raccolte le statistiche, procederemo a rendere noti i vincitori degli SG Awards 2023 entro la fine dell'anno! Come lo scorso anno, pubblicheremo un articolo in cui sveleremo sia i vincitori delle votazioni delle redazione, sia i vincitori secondo i voti dei lettori, in modo che ci sia spazio per tutti i pareri.

Potete procedere con le votazioni direttamente di seguito o, se preferite, accedendo a questo link. Non possiamo che augurare buona fortuna a tutti i candidati e, mai come in questo caso, che vincano i migliori!

Una piccola annotazione: tra i nominati trovate anche Chained Echoes, nonostante sia uscito a dicembre 2022. Abbiamo deciso di includerlo perché è un gioco che la nostra redazione ha apprezzato molto e che non ha fatto in tempo a essere incluso, per via della sua finestra di lancio, tra i nominati dello scorso anno.

Di seguito, vi proponiamo invece un rapido viaggio tra i nostri candidati al GOTY, che come spiegato sono stati identificati sommando i voti espressi in un sondaggio interno da tutta la redazione.

Alan Wake 2 segna la definitiva consacrazione – casomai ce ne fosse bisogno – di Remedy Entertainment, che ha dato pieno sfogo alla sua vocazione narrativa, trascinandoci in un viaggio inquietante tra i fantasmi della creatività dello scrittore maledetto e un'indagine che si intreccia al suo destino. È senza dubbio uno dei titoli più d'impatto di quest'anno e uno che mostra la grande potenzialità dell'interazione nella narrazione. Su SpazioGames.it la nostra recensione firmata da Domenico Musicò lo ha premiato con una valutazione di 8,9/10.

Baldur's Gate III sta facendo meritata incetta di premi ovunque e ha conquistato anche la nostra redazione. Vi basta sapere, forse, che è già diventato un paradigma per l'industria e un modello per capire come creare giochi di ruolo dove il giocatore si senta davvero al centro degli eventi. Su SpazioGames.it la nostra recensione a firma di Marcello Paolillo gli ha assegnato una valutazione di 9,3/10.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la consacrazione della formula open world per la saga di The Legend of Zelda. Permettendo ai giocatori di sperimentare una libertà assoluta per cielo, terra e perfino oltre, il più recente viaggio di Link è un trionfo della creatività e del gameplay emergente, poiché permette di sfogare la propria fantasia e di trovare soluzioni del tutto personali per rendere il proprio viaggio unico. Su SpazioGames.it il nostro Valentino Cinefra lo ha premiato nella recensione con 10/10.

Resident Evil 4 dimostra ancora una volta che Capcom ha ben chiaro in mente come andrebbe realizzato un remake: dopo lo splendido lavoro fatto con il secondo capitolo e quello buono compiuto con il terzo, il ritorno di Leon è ammodernato nel modo giusto e salvaguarda le sue unicità, regalando ai giocatori di oggi un titolo imperdibile. Il nostro Domenico Musicò lo ha premiato nella recensione con 9,2/10.

Super Mario Bros. Wonder è l'ennesima prova di una Nintendo capace sempre di costruire e reinventare sui suoi franchise più celebri: il ritorno di Mario in 2D è un trionfo di follia, stravaganza e divertimento puro, con un level design brillante e mai banale e trovate irresistibili che rendono fresca e incredibilmente unica la formula classica di Mario in due dimensioni. Nella recensione di SpazioGames.it, il nostro Valentino Cinefra ha premiato il gioco con 9/10.