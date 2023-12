I peggiori giochi del 2023 - La classifica

Se è vero che questo 2023 ci ha regalato tanti videogiochi di qualità, lo è anche che le cose non sono state sempre rose e fiori. Di tanto, intanto, infatti, siamo incappati in alcuni titoli che non sono riusciti a tenere fede alle loro promesse e alle loro ambizioni, e che per questo siamo stati costretti a bocciare.

Assegnare una valutazione negativa a un videogioco, dietro al quale c'è il lavoro di tante persone, non è mai piacevole – ma ci sono casi in cui è importante che il lettore sappia che tipo di produzione è stata immessa sul mercato, per essere informato e consapevole.

Advertisement

A tal proposito, dopo avervi raccontato i nostri personalissimi top e flop dell'anno, abbiamo deciso di riassumere in questo articolo quelli che sono i peggiori videogiochi dell'anno secondo la valutazione di SpazioGames, espressa in sede di recensione.

Si va dal gioco con la valutazione più bassa a quello con un voto un po' più alto, ma comunque sotto la soglia della sufficienza. E, sebbene non sia in classifica perché semplicemente non c'era niente da recensire, ci teniamo a sottolineare come un'operazione come The Day Before sia assolutamente da tenere in conto tra le peggiori e più imbarazzanti di questo 2023.

Troverete nella chart anche alcuni nomi insospettabili, come Call of Duty: Modern Warfare III, al quale abbiamo assegnato una valutazione sotto la soglia della sufficienza per il modo evidente in cui Activision ha spremuto la serie Modern Warfare III, lanciando un nuovo capitolo senza che ci fosse la sostanza a giustificare il nuovo esborso richiesto ai giocatori – che potevano serenamente rimanere su Modern Warfare II.

A nomi altisonanti se ne affiancano altri decisamente meno noti tra i generi più svariati: vediamo insieme quali sono e come se la sono cavata, attraverso le nostre recensioni.

I peggiori giochi del 2023

Flashback 2

Valutazione : 3/10

: 3/10 Genere : azione, avventura

: azione, avventura Piattaforme : PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S, Xbox One

: PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S, Xbox One Disponibile dal: 16 novembre 2023

Il tanto agognato ritorno di Flashback, atteso da parecchio tempo dai fan, si è dimostrato un vero disastro su tutti i fronti, al punto che il nostro veterano Gianluca Arena ha avuto fatica perfino ad arrivare a una valutazione che sfiorasse anche solo lo scarso. Purtroppo, tutto quello che poteva andare storto lo ha fatto e, complice una cura dell'opera praticamente assente, Flashback 2 è con distacco il peggior gioco che abbiamo avuto modo di recensire in questo 2023. Un vero peccato.

Il commento di SpazioGames

«Purtroppo Flashback 2 concentra in un solo prodotto il peggio che Microids ha prodotto nei suoi oltre trentacinque anni di vita, senza che vi si intraveda un briciolo di impegno in fase di ottimizzazione o di programmazione. Nelle condizioni attuali, è impossibile pensare che Flashback 2 possa avere qualcosa da dire, perfino ai più nostalgici e amanti del primo episodio».

Quantum Error

Valutazione : 4/10

: 4/10 Genere : horror, sparatutto

: horror, sparatutto Piattaforme : PS5

: PS5 Disponibile dal: 3 novembre 2023

Da sempre annunciato e presentato con grandi ambizioni, purtroppo Quantum Error non ha avuto sostanza sotto la sua patina da gioco di nuova generazione. I difetti dell'opera del piccolo team Teamkill Media sono grossolani e rendono davvero difficile godersi i pochi brillanti spunti legati all'orrore cosmico – perché tutto il resto è, purtroppo, orrore vero, e non di quello intrattenente.

Il commento di SpazioGames

«Quantum Error è esattamente il risultato del marketing aggressivo e menzognero che sta diventando sempre più preoccupante gioco dopo gioco. La differenza tra il materiale promozionale e la realtà dei fatti è talmente ampia da rappresentare una bugia che non lascia spazio a scusanti di alcun tipo, perché Quantum Error è semplicemente inaccettabile da qualunque punto di vista lo si osservi».

Stray Souls

Valutazione : 4/10

: 4/10 Genere : horror

: horror Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One

: PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One Disponibile dal: 25 ottobre 2023

Il team messo insieme da ex Bloober Team, purtroppo arrivato a sua volta alla chiusura alla fine dell'anno – con l'addio di Versus Evil – non è riuscito a fare centro con il suo Stray Souls, un horror che aveva l'ambizione di raccogliere il testimone di Silent Hill, ma che risulta offuscato soprattutto da scelte di game design inspiegabili, a cui si affianca un comparto tecnico del tutto da rivedere.

Il commento di SpazioGames

«Purtroppo, Stray Souls è devastato da problemi tecnici numerosi e per nulla trascurabili, a cui si sommano una programmazione approssimativa e degli errori di design troppo marchiani per essere veri».

Anthology of Fear

Valutazione : 4/10

: 4/10 Genere : horror

: horror Piattaforme : PC, Switch

: PC, Switch Disponibile dal: 17 marzo 2023

La combo di horror sotto le aspettative continua, purtroppo, con Anthology of Fear, arrivato all'inizio dell'anno con l'ambizione di raccontare un'avventura orrorifica di stampo narrativo. Purtroppo, alla buona premessa non ha fatto per niente seguito un gioco all'altezza, che risulta vetusto e pretestuoso.

Il commento di SpazioGames

«Anthology of Fear sembra uscito da quel passato di cui facevano parte tutti quei titoli scelti dagli youtuber per simulare spaventi esagerati mentre si urlava davanti a una telecamera».

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Piattaforme : PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Disponibile dal: 12 ottobre 2023

L'amata serie di Dragon Quest ha sempre goduto di spin-off brillanti che davano una nuova prospettiva sull'universo disegnato da Akira Toriyama. Non in questo caso, però, perché l'incontro con Infinity Strash The Adventure of Dai non è affatto riuscito ed è purtroppo più che dimenticabile.

Il commento di SpazioGames

«Per molti versi, osservando la banalità del level design e delle meccaniche di base su cui poggia l'intera esperienza, tornano in mente i titoli su licenza dei primi anni '90, quando più che sulla qualità dello sviluppo si puntava sulla voglia dei giocatori di vestire i panni dei propri beniamini. Ma di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, da allora, e oggi i titoli su licenza sviluppati con amore e competenza abbondano. E, purtroppo, non è questo il caso».

Inner Ashes

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : avventura

: avventura Piattaforme : PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Disponibile dal: 30 giugno 2023

Come si può raccontare un dramma come l'Alzheimer precoce attraverso un videogioco? Ci prova, a suo modo, Inner Ashes, che purtroppo però non riesce pienamente a veicolare con l'interazione i suoi nobili intenti.

Il commento di SpazioGames

«Inner Ashes vuole sensibilizzare e portare alla luce i problemi reali di chi vive una simile tragedia, anche se gli strumenti dello studio di sviluppo sono purtroppo molto modesti e piuttosto arretrati».

Tomb Raider Reloaded

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : azione, sparatutto

: azione, sparatutto Piattaforme : mobile

: mobile Disponibile dal: 14 febbraio 2023

Come si possono adattare le epiche avventure di Lara Croft in versione mobile, condendo il tutto con un bel po' di azione? Non come ha fatto Tomb Raider Reloaded, che ha inquinato la sua esperienza con uno sbilanciamento delle microtransazioni davvero odioso.

Il commento di SpazioGames

«Tomb Raider Reloaded sarebbe un gioco discreto, semplice ma divertente, nonostante alcuni difetti strutturali che lo rendono molto limitato nelle sue ambizioni. Il problema è che la gestione delle microtansazioni rende il tutto frustrante e fastidioso già dopo i primi stage».

Daydream: Forgotten Sorrow

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : platform, horror

: platform, horror Piattaforme : PC

: PC Disponibile dal: 14 giugno 2023

Nato come una sorta di figlio illegittimo di Little Nightmares e Limbo, purtroppo Daydream Forgotten Sorrow non riesce a essere nulla di tutto questo, smarrendosi in meccaniche di platform e puzzle che sono più che altro fastidiose, anziché stimolanti. Un vero peccato.

Il commento di SpazioGames

«Pad alla mano è davvero fastidioso da giocare in molte sue sezioni e viene solo parzialmente salvato da una buona direzione artistica e dal fatto che i rompicapo riescono ad alleviare le problematiche dei comandi».

Loop8: Summer of Gods

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : avventura

: avventura Piattaforme : PC, PS4, Switch, Xbox One

: PC, PS4, Switch, Xbox One Disponibile dal: 6 giugno 2023

L'idea di portarci negli anni '80 del Giappone, incastrandoci in un loop tramite il quale dovremo salvare il mondo, è riuscita solo nella carta in Loop8: Summer of Gods. La premessa narrativa, pur avendo dalla sua delle buone intenzioni, si traduce in un gioco dove si sente di avere poco impatto e poca influenza, che anziché dare il meglio di sé con il loop ne abusa, costringendo a sorbirsi una struttura riciclante infinitamente uguale a se stessa e che offre ben pochi stimoli.

Il commento di SpazioGames

«Sarebbe stato bello sentirsi effettivamente parte integrante della storia di Nini, che tuttavia si finisce a osservare un po’ defilati, come un piccolo yokai giapponese che guarda di nascosto la scena, senza sentirsi pienamente coinvolto nel circolo degli eventi. E questo, per un videogioco, è un grande peccato».

Torchlight Infinite

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : azione, gioco di ruolo

: azione, gioco di ruolo Piattaforme : mobile

: mobile Disponibile dal: 10 maggio 2023

L'idea di portare l'anima di Torchlight anche sul panorama mobile si accascia di fronte all'operazione Torchlight Infinite, che non solo non riesce a portare niente di unico ai giocatori armati di smartphone, ma si accontenta di adattare il franchise in un modo che quasi lo snatura e lo rende irriconoscibile – allontanando così sia i neofiti che i fan di lungo corso.

Il commento di SpazioGames

«Torchlight: Infinite è l'ennesimo esempio di conversione per mobile finita male. Il gioco perde qualsiasi tipo di personalità che la serie poteva vantare, offrendo un gameplay semplicistico e ripetitivo che vi porterà alla noia dopo le prime ore di gioco».

Blood Bowl III

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : sportivo, strategico a turni

: sportivo, strategico a turni Piattaforme : PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5

: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 Disponibile dal: 23 febbraio 2023

I campi da football insanguinati hanno fatto un brutto passo falso con Blood Bowl III, che non riesce davvero in nulla a riproporre gli elementi positivi visti nei suoi predecessori, tra una UI da dimenticare, ricicli evidenti e un'esperienza che nel complesso non riesce a replicare quanto di buono fatto dal secondo capitolo.

Il commento di SpazioGames

«È davvero difficile anche solo pensare che Blood Bowl 3 possa essere un'incarnazione migliore, rispetto alle precedenti, del concept di gioco che esprime».

The Lord of the Rings: Gollum

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : action adventure

: action adventure Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One

: PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One Disponibile dal: 25 maggio 2023

Se volete sapere come non adattare in formato videoludico una grande proprietà intellettuale, prendete come esempio The Lord of the Rings: Gollum, che sbaglia tutto quello che si poteva sbagliare. Da un protagonista complicato di cui non viene sfruttato davvero il conflitto interiore a una natura di gioco vecchia di qualche generazione: è tutto inspiegabile.

Il commento di SpazioGames

«Da una parte abbiamo una storia noiosa, vuota, che rende ancora più incomprensibile la scelta, da parte degli sviluppatori, di concentrare il loro progetto proprio su Gollum. Dall'altra abbiamo un gameplay che sarebbe stato vecchio già nel 2007, e che non riesce a proporre un'idea interessante od originale in tutta la durata del gioco».

God of Rock

Valutazione : 5/10

: 5/10 Genere : picchiaduro, rhythm game

: picchiaduro, rhythm game Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Disponibile dal: 18 aprile 2023

Si può unire un'anima da rhythm game a una da picchiaduro? Sì e no, come dimostra il risultato portato sul mercato da God of Rock.

Il commento di SpazioGames

«God of Rock cerca di unire rhythm game e picchiaduro in un'unica esperienza, ma fallisce clamorosamente nel suo intento. Seguire le note da premere impedisce di godersi l'azione di lotta e di intervenire sensatamente in essa, con il gioco che finisce per essere un rhythm game basilare, in cui la vittoria (o la sconfitta) arrivano quasi per caso».

Wanted: Dead

Valutazione : 5.5/10

: 5.5/10 Genere : sparatutto, hack n' slash

: sparatutto, hack n' slash Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Disponibile dal: 14 febbraio 2023

Cambia il nome del team autore di Devil's Third, ma non il risultato: l'ambizioso Wanted: Dead è un impasto mal riuscito di sparatutto e hack n' slash, che non riesce a tenere fede alle sue ambizioni.

Il commento di SpazioGames

«Wanted: Dead si porta appresso una serie di problematiche non trascurabili che vanno a toccare tutti i comparti di gioco, da quello tecnico molto datato, al design ormai fuori dal nostro tempo, fino ad arrivare ad aspetti cruciali come IA ed equilibri del sistema di combattimento».

Call of Duty: Modern Warfare III

Valutazione : 5.5/10

: 5.5/10 Genere : sparatutto

: sparatutto Piattaforme : PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S

: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S Disponibile dal: 10 novembre 2023

Che Call of Duty: Modern Warfare III sia riuscito a venire venduto (e acquistato in massa) come un gioco a prezzo pieno è perfetto specchio delle dinamiche di mercato odierne, dove il consumatore è ben felice di investire i suoi soldi in una produzione che non ha niente in più da dire rispetto a quella che già lo scorso anno aveva pagato profumatamente.

Il commento di SpazioGames