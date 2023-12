Questo 2023 disastroso si chiude con l'addio a Versus Evil, che licenzia tutti

Da qualsiasi lato lo si guardi, è stato un anno davvero disastroso per l'industria dei videogiochi che non solo ha dato dimostrazione di comunicare se stessa in modo pessimo durante i The Game Awards – dimenticandosi delle persone che sono dietro ai videogiochi che tanto amiamo giocare –, ma ha anche visto un numero di licenziamenti e addii fuori scala. A proposito del poco peso dato alle persone che sono dietro alle opere che giochiamo, sì.

L'ultima compagnia ad aggiungersi a questo elenco è stato il publisher Versus Evil, che dal 2013 si occupava di scovare e pubblicare videogiochi nati come progetti indipendenti. A ridosso delle festività natalizie, Versus Evil ha appreso dalla sua compagnia madre tinyBuild che sarebbe stata chiusa, con tutto il personale licenziato.

A confermare la notizia è stato lo stesso publisher, sul suo profilo Twitter, dove leggiamo che «oggi è una giornata triste. Dopo dieci meravigliosi anni, Versus Evil chiude. Abbiamo amato portare alla vostra attenzione i più bei indie che abbiamo scovato e condividere con voi tutti tanti bei ricordi. Dal profondo del nostro cuore, GRAZIE di tutto!».

A intervenire è stato anche Lance James, a capo della produzione per Versus Evil, che ha purtroppo confermato i licenziamenti e l'addio.

«Beh, sono stati dieci anni belli» ha scritto in un amareggiato messaggio consegnato ai social, «l'intero team di Versus Evil è stato appena licenziato».

I nomi pubblicati da Versus Evil, tra le piccole produzioni, erano numerosi: parliamo, ad esempio, dell'apprezzata The Banner Saga e, di recente, anche di giochi come UnMetal o Lil Guardsman. Inoltre, aveva anche pubblicato Pillars of Eternity II: Deadfire.

Dalla sua fondazione nel 2013, la compagnia aveva trovato nel 2021 l'acquisizione da parte di tinyBuild, che a dicembre 2023 ne ha invece deciso la chiusura. Solo poche settimane fa, il fondatore ed ex ZeniMax Online Studios Steve Escalante aveva lasciato la compagnia, dopo aver vinto una causa da $3,5 milioni proprio contro tinyBuild (che non avrebbe rispettato gli obblighi concordati al momento dell'acquisizione), come sottolinea GamesIndustry.

Non possiamo che augurarci che lo staff di Versus Evil trovi presto un nuovo impiego, essendo a sua volta finito nel tritacarne che la game industry è stata in questo 2023.