Quantum Error | Recensione - Come sbagliare tutto

Quantum Error ha attraversato diverse fasi che hanno reso confusionario il progetto sin dall'inizio.

Apparso in un modo per poi cambiare in corso d'opera, fino ad attraversare un periodo di sparizione e infine ficcandosi dentro a discussione da console war per via di presunti limiti di Xbox, Quantum Error non è stato di certo comunicato nel miglior modo possibile a pubblico e stampa.

Se il risultato finale fosse stato sbalorditivo avremmo potuto fare lo sforzo di credere alla storiella delle limitazioni hardware, ma visto che Quantum Error è un disastro su tutta la linea, i dubbi si riversano tutti sulle capacità del team di sviluppo.

Quantum Error, un errore su larga scala

Le dichiarazioni durante le fasi promozionali di marketing, com'è ormai noto a tutti, stanno diventando sempre più esagerate e spesso bisogna alzare il livello di attenzione per via di certezze urlate col megafono che a conti fatti non coincidono con la realtà.

I Jonas Brothers – non quelli che pensate voi, ma i quattro fratelli del Montana che hanno dato vita al progetto e che si fanno chiamare così –, proprio grazie al modo in cui hanno presentato il gioco, hanno già recuperato gli investimenti per il progetto e hanno confermato i lavori su Quantum Error 2.

Ora, se questo non dovesse bastare a farvi riflettere su quanto sia paradossale la situazione e su come giri ormai il mercato, vi basti pensare che Quantum Error (lo trovate su Amazon al miglior prezzo consigliato) non solo è lontano dagli standard moderni, ma non riesce a raggiungere la sufficienza con nessuna delle sue componenti di gioco.

Avevamo già subodorato la qualità di Quantum Error già dal prologo, che vede il vostro protagonista farsi strada sparando a soldati che sostano in mezzo alla carreggiata indisturbati. Privati di qualsivoglia efficace IA, incuranti di cercare un riparo e dediti a sparacchiarvi addosso senza successo, quei nemici erano in realtà solo il preludio di ciò che avremmo visto di lì a breve.

Quantum Error,, è nelle intenzioni degli sviluppatori un gioco vecchia scuola che non vuole prendervi per mano. Ha un tutorial che vi illustra i rudimenti del sistema di gioco ed è un titolo che incorpora al suo interno elementi horror, gli stilemi tipici da FPS e persino elementi da simulatore di pompiere.

Non funziona in nessuno dei tre casi. Si pensi innanzitutto come le sparatorie siano del tutto imprecise, con un input lag tremendo e un'estetica degli impatti davvero molto brutta, accompagnata da animazioni sommarie.

In gran parte delle missioni dovrete poi allungare la strada piegandovi a un continuo andirivieni che è solo una scusa per farvi affrontare degli avversari di cui fareste serenamente a meno, soprattutto perché alcuni di essi saranno capaci di bloccare le vostre azioni in una maniera che non commentiamo per spoiler – ma soprattutto per decenza.

Ci sono errori marchiani di design, una grave arretratezza tecnica che riduce Quantum Error ad apparire come un gioco di almeno un paio di generazioni fa, e anche delle ingenuità da far accapponare la pelle.

Per esempio, quando scoprirete che sollevare l'ascia da pompiere davanti a voi può ripararvi persino dai proiettili, non farete altro che usare questo escamotage per evitare buona parte degli ostacoli che vi si pareranno innanzi.

A ciò vanno aggiunte tante di quei brutti bug e glitch che francamente fanno apparire Quantum Error come uno di quei giochi che avrebbero necessitato di una lunghissima sosta ai box, prima di presentarsi addirittura come accesso anticipato (figuriamoci dunque come codice finale).

Si tratta pur sempre di un progetto indipendente, si potrebbe dire. E in fondo questa è la sacrosanta verità. Perché allora ci si ostina a sparare sempre così in alto? Perché non si dice con umiltà e realismo com'è davvero un prodotto? La risposta è chiara a tutti, visto che il gioco non era più in perdita ancora prima di uscire.

Eppure siamo ancora qui, a pochi giorni di distanza da quell'altro disastro chiamato Stray Souls (ecco la recensione), a chiederci come sia possibile pensare che Quantum Error possa fare la felicità di qualcuno o incontrare il gusto dei giocatori.

Nonostante siano encomiabili il coraggio e l'ambizione dei fratelli Jonas, non solo per asserire di essere orgogliosi della propria opera, ma anche per aver mirato così in alto senza avere organico e budget adeguati, non troviamo motivi validi per scusare Teamkill Media per aver immesso sul mercato un prodotto del genere.