Lamentarsi di chi si lamenta
Pienamente d'accordo già senza nemmeno leggere l'articolo perché ho già capito a cosa è riferito ed è una battaglia che sto combattendo da anni invano. Ora lo leggo però :asd:

Letto e sono ancora più d'accordo di prima. Unico appunto su Pokemon, lì è proprio palese che ci prendono per il culo con un prodotto dal budget di un indie a mezza A e lo vendono a 70 euro più il dlc dal lancio palesemente tagliato dal gioco, quindi un titolo a bassissimo budget a 100 euro che dovrebbe vendere 0 copie, non è questione di cambiamento del gameplay e altro, è proprio evidente la presa in giro. Tutto il resto invece perfetto, non fa una piega
Sacrosanta verità. I nuovi giocatori non hanno identità, si sono trovati la pappa pronta. Noi che arriviamo dagli anni 90, sappiamo, ma qualcuno ha evidentemente imboccato la strada delle nuove generazioni. Io i vecchi giochi li ho consumati, amati e odiati, prima di criticarli.
"li giudicano senza finirli"
come i critici insomma solo che loro vengono pagati per farlo
Se così fosse, sarebbe due volte scemo chi lo fa. Pensa che geni, eh?
Precisamente.
Yep. Solo che io posso.
Ma francamente penso che il problema sia sempre dell'homo antecessor (i piccoli "Salvi", per intenderci), nella mancanza di intelletto, e nell'eccesso di rabbia, che attenzione, è normale ci sia. Normale perché quando non capisci ti arrabbi, è lecito. Certe volte sembro acido quando scrivo, sono semplicemente assonnato. Ma mai arrabbiato. Ma perché si dovrebbe insultare chi non si conosce? E infatti chi lo fa? I piccoli "Salvi". Bisognerebbe solo rilassarsi, mettersi con il joypad in mano e ricordarsi che siamo polvere fecale in un mare infinito, e che domani non ci saremo più, saremo ancora più un rifiuto rispetto a quando siamo stati in vita. La morte è il videogioco finale, quello che giocheremo tutti e che non saremo in grado di recensire! Tiè, altro che Trilussa, Quadrilussa! Ok, vado a suicidarmi, scusate.
bellissima riflessione 👏
Grazie davvero, anche se mi aspettavo più lamentele visto il tema. :D
Sempre detto che nella vita vera non è possibile avere checkpoint o salvare la partita.
Sempre detto che nella vita vera non è possibile avere checkpoint o salvare la partita.
Magari, da qualche parte in testa ho un salvataggio di quando facevo le medie, scartai Donkey Kong Country per Natale... Che Natali...
