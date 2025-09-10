Luca Ward

Magari! Io sono molto legato a Sam Fisher. Ho doppiato il primo e il secondo gioco, poi la produzione canadese decise di non chiamarmi più. Per due capitoli subentrò un collega, ma i fan non la presero bene. I videogiocatori vivono quella voce per giorni, non per un’ora e mezza come al cinema.



Ci fu una raccolta di firme enorme, milioni di firme mandate a Ubisoft, che alla fine tornò sui suoi passi. Questo per dirti quanto sia importante il pubblico. Io, per quel gesto, sono loro debitore a vita. Finché avrò voce, Sam Fisher avrà la mia.