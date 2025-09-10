Avatar di Alessandro94 9
Ancora devo capire perché in Italia in fase di doppiaggio e adattamento i doppiatori non possano vedere i personaggi a cui prestano la voce come invece succede per i film.
Da sempre, anche se penso che per alcuni giochi più recenti non sia più così.
Sarebbe giusto che le cose cambino in fretta e che si mettano in testa l'idea che il doppiaggio nei videogiochi è una cosa seria esattamente come per quello dei film.
Luca si sta sicuramente battendo per questo!
