Esclusive Xbox 2025: cosa giocheremo quest'anno?

Un passetto alla volta, le numerose acquisizioni compiute da Microsoft negli ultimi anni, per i suoi Xbox Game Studios, stanno cominciando a dare i loro frutti, con produzioni molto apprezzati come Indiana Jones e l'Antico Cerchio – che solo fino a qualche anno fa sarebbe caduto solo sotto il cappello di Bethesda, e non del gigante di Redmond.

Così, anche in questo 2025 dovremmo vedere il debutto di nuove produzioni che arriveranno in esclusiva su Xbox Series X|S, o perché sono prodotte dai team interni, o perché sono firmate da third party che hanno accordi di esclusività console con il mondo Microsoft (e, di solito, con Game Pass).

Non includeremo in questa lista eventuali release multipiattaforma – ad esempio, l'attesissimo Doom: The Dark Ages è prodotto da Microsoft, ma è una release multipiattaforma e non esclusiva, e sarà lo stesso per il futuro nuovo Call of Duty ancora non annunciato, o per The Outer Worlds 2, tutti attesi anche su altre console oltre a Xbox.

Inoltre, sono inclusi nell'elenco solo i giochi con release attesa per il 2025, mentre per i tanti altri annunciati ma ancora senza finestra di lancio (come The Elder Scrolls VI, o Perfect Dark e Gears of War: E-Day), bisognerà attendere. Insomma, chi ha comprato una Xbox, quali giochi vivrà quest'anno che sono accessibili solo nel suo ecosistema?

Avowed

Sviluppatore : Obsidian

: Obsidian Publisher : Xbox

: Xbox Uscita : 18 febbraio 2025

: 18 febbraio 2025 Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Piattaforme : PC, Xbox

: PC, Xbox Su Game Pass: √

Gli amanti dei giochi di ruolo sanno precisamente di chi parliamo, quando citiamo il nome di Obsidian, anche perché hanno amato il loro Pillars of Eternity. Ebbene, è proprio in quello stesso mondo che si svolge Avowed, dove ci ritroveremo a indagare su una misteriosa malattia che sembra stia contaminando l'isola nella quale saremo spediti.

Nelle cosiddette "Terre viventi", ci ritroveremo così tra personaggi da decifrare (che magari diventeranno alleati con poteri unici!) e figuri molto ostili, in un'esperienza ruolistica che siamo molto curiosi di scoprire e che arriverà tra poche settimane.

Winter Burrow

Sviluppatore : Pine Creek Games

: Pine Creek Games Publisher : Noodlecake

: Noodlecake Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : avventura

: avventura Piattaforme : PC, Xbox

: PC, Xbox Su Game Pass: √

Da amante dei giochi adorabili, Winter Burrow con il suo stile le sue atmosfere invernali è uno di quelli che mi hanno fatto puntare le antenne da un po': si tratta di un survival in cui si vestono i panni di un topolino, determinato a lasciare la città e a tornare nella casa della sua infanzia – non proprio comodissima visto il freddo che fa, però.

Saremo noi ad affiancarlo nella sua vita quotidiana, occupandoci di raccogliere risorse, creare strumenti, mettere insieme indumenti per tenerci al calduccio e – perché no? – conoscere i nuovi vicini.

Dead Static Drive

Sviluppatore : Reuben Games

: Reuben Games Publisher : Reuben Games

: Reuben Games Uscita : Q1 2025

: Q1 2025 Genere : azione

: azione Piattaforme : PC, Xbox

: PC, Xbox Su Game Pass: √

Il dono della sintesi sfoggiato dall'autore di Dead Static Drive è invidiabile. Per descrivere il suo gioco, infatti, lo chiama "Grand Theft Cthulhu". Un misto di GTA e orrore improvviso, quindi, mentre si scorrazza con la propria automobile in un viaggio pieno di abomini, e con l'immancabile Polizia alle costole.

La peculiare unione di un'atmosfera lovecraftiana e di meccaniche di guida che fanno pensare ai classici della saga di Rockstar Games, il tutto ambientato negli anni '80, sono tutti elementi molto interessanti e che danno personalità all'opera.

Il gioco è in sviluppo da dieci anni e, dopo aver visto la sua uscita slittare nel terzo quarto del 2024, dovrebbe arrivare entro il primo trimestre del 2025.

Fable

Sviluppatore : Playground Games

: Playground Games Publisher : Xbox

: Xbox Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : gioco di ruolo, avventura

: gioco di ruolo, avventura Piattaforme : PC, Xbox

: PC, Xbox Su Game Pass: √

Da molti anni, gli amanti di Fable sono in attesa di un nuovo capitolo della loro amata saga – affidato, in modo intrigante, al team di Playground Games, noto storicamente per i lavori su Forza Motorsport. Questo vero e proprio nuovo inizio del franchise vuole farvi rispondere a modo vostro al quesito "cosa significa essere un eroe?", facendovi tuffare nelle terre di Albion, tra fiabe e disillusioni.

Per il momento siamo stati intrattenuti da qualche trailer che ci ha mostrato da vicino cosa possiamo aspettarci, almeno in termini di atmosfera, dalle nostre scorribande ad Albion – dove ci viene rimarcato che la nostra reputazione avrà importanza vitale.

Considerando l'arrivo quest'anno, confermato di recente, aspettiamoci di scoprire molto di più su Fable nei prossimi mesi.

South of Midnight

Sviluppatore : Compulsion Games

: Compulsion Games Publisher : Xbox

: Xbox Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : avventura

: avventura Piattaforme : PC, Xbox

: PC, Xbox Su Game Pass: √

Insieme a Fable, a portare altissima la bandiera dei giochi fantasy a tema magico quest'anno c'è anche South of Midnight, la nuova fatica di Compulsion Games – che ha sempre mostrato una inclinazione per i mondi di marcata potenza immaginifica: basti pensare a quelli di Contrast e di We Happy Few.

Ambientato nel sud degli Stati Uniti, il gioco mescola questo scenario alle leggende folkloristiche e alla pura fantasia, mettendovi nei panni di Hazel – che ha ereditato il potere delle Tessitrici, antiche incantatrici che possono riparare non i tessuti, ma i legami.

Nel suo viaggio per scoprire di più sul suo passato e le sue origini, Hazel incontrerà così creature di ogni sorta, delle quali proverà a portare alla luce i traumi e i sentimenti. La premessa, va da sé, è molto interessante e South of Midnight potrebbe essere uno dei giochi da tenere d'occhio di quest'anno.

33 Immortals

Sviluppatore : Thunder Lotus Games

: Thunder Lotus Games Publisher : Thunder Lotus Games

: Thunder Lotus Games Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : azione, roguelike

: azione, roguelike Piattaforme : PC, Xbox

: PC, Xbox Su Game Pass: √

Perché giocare da soli quando si può giocare... in trentatré? Potremmo riassumere così 33 Immortals, un gioco d'azione roguelike dove 33 giocatori devono cooperare, vestendo ciascuno i panni di un'anima dannata che ha deciso di non sottostare al giudizio divino e di ribellarsi.

Certo, come altri giochi ci insegnano, ribellarsi agli dei non è sempre una grandissima idea, e i nostri immortali per provare a liberarsi della loro condanna avranno il percorso sbarrato da boss generati nientemeno che dalla collera divina. Sconfiggerli, però, potrebbe aprire le porte della vita eterna, quindi perché non provarci? Dopotutto, non siamo mica da soli in questa ribellione: cosa potrebbe mai andare storto?

Replaced

Sviluppatore : Sad Cat Studios

: Sad Cat Studios Publisher : Coatsink, Thunderful

: Coatsink, Thunderful Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : platform 2D

: platform 2D Piattaforme : PC, Xbox

: PC, Xbox Su Game Pass: √

In produzione ormai da un bel po' di anni, Replaced è un'avventura fantascientifica impostata come un platform in 2.5D, dove ci ritroviamo nei panni di una intelligenza artificiale che – suo malgrado – è costretta a vivere dentro un corpo umano.

Da questa premessa ad alto tasso di cyberpunk, si origina un viaggio in un'America ucronica degli anni '80, dove la città di Phoenix incarna una distopia che pullula di fuorilegge. Come sopravvivere, tra ostacoli da superare e scontri da affrontare?