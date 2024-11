Ci gira Avowed sui vostri PC? Ecco i requisiti

Obsidian ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per PC del suo prossimo action RPG, Avowed, gioco che utilizzerà l'Unreal Engine 5.

Il titolo sarà disponibile dal 18 febbraio su PC e Xbox, incluso Game Pass (trovate su Amazon abbonamenti in offerta).

E se il motivo del suo rinvio è stato reso noto nelle scorse ore, adesso è tempo di scoprire i requisiti minimi e raccomandati della versione PC.

Obsidian ha fornito le seguenti specifiche:

Minimi:

- Sistema operativo: Windows 10/11 con aggiornamenti

- Processore: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

- Memoria: 16 GB di RAM

- Scheda grafica: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

- DirectX: Versione 12

- Spazio di archiviazione: 75 GB di spazio disponibile

Consigliati:

- Sistema operativo: Windows 10/11 con aggiornamenti

- Processore: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

- Memoria: 16 GB di RAM

- Scheda grafica: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080

- DirectX: Versione 12

- Spazio di archiviazione: 75 GB di spazio disponibile

Gli sviluppatori non hanno specificato a quale risoluzione, framerate e impostazioni grafiche si riferiscono questi requisiti, quindi è consigliabile prenderli con le dovute cautele.

Maggiori dettagli sulla versione PC e sulle sue prestazioni saranno probabilmente svelati più vicino alla data di lancio.

Avowed si presenta come un gioco open world ambizioso, con una mappa che secondo gli sviluppatori sarà più "densa" e "contrastata" rispetto a quella di Skyrim.

Tra le caratteristiche principali ci saranno un sistema meteorologico in tempo reale, un avanzato strumento di creazione dei personaggi e un forte focus sulla reattività del mondo di gioco.

La versione PC supporterà le mod, offrirà sia la visuale in prima che in terza persona e includerà tecnologie come DLSS 3 e ray tracing per i riflessi.

Con il suo mondo aperto ricco di dettagli e le ambiziose caratteristiche tecniche, Avowed si candida a essere uno dei titoli di punta per PC del 2024, soprattutto per gli appassionati di RPG fantasy alla ricerca di un'esperienza immersiva.

Il 2025 potrebbe infatti essere un anno decisivo per Xbox, ma solo se le promesse di Phil Spencer si tradurranno in risultati.