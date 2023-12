Day of the Devs: The Game Awards Edition 2023, tutti gli annunci e i trailer

Rispetto all'E3 di qualche era geologica fa, oggi le persone praticamente aspettano la serata dei The Game Awards per scoprire i prossimi grandi annunci relativi all'industria dei videogiochi. Non di soli AAA però vive l'appassionato, motivo per cui nelle scorse ore abbiamo assistito all'appuntamento con Day of the Devs specificamente pensato in occasione dei TGA 2023.

Il palcoscenico virtuale di questo show, che di solito accompagna anche la Summer Game Fest di Geoff Keighley, dà uno spazio ai giochi meno "da vetrina" rispetto ai soliti nomi che fanno da trascinatori. E dobbiamo dire che si sono viste diverse cose interessanti – se anche voi, come chi scrive, avete una certa e siete piuttosto stanchi di rigiocare sempre la stessa cosa con un nome diverso.

Vediamo un po' tutti gli annunci e i trailer dal Day of the Devs The Game Awards Edition del 2023.

Militsioner

Un nuovo video per il gioco che vi pone nei panni di una persona qualsiasi che viene arrestata per nessun motivo apparente, e che sta cercando di capire come scappare.

Strutturato come un immersive sim, Militsioner propone approcci differenti e alcuni aspetti... curiosi, come potete vedere nel trailer.

Nirvana Noir

Gli autori di Gensis Noir tornano con Nirvana Noir, che stavolta ci porta in uno scenario cosmico per metterci nei panni di un orologiaio con più di un segreto da nascondere.

Non è stato reso noto quando il gioco uscirà, ma trovate più informazioni sul sito ufficiale. L'uscita è attesa su PC e Xbox.

Thank Goodness you are here

Siete un venditore arrivato in una cittadina britannica immaginaria un po' troppo in anticipo rispetto al suo appuntamento d'affari con il sindaco. Per ingannare il tempo, quindi, che ne dite di dare una mano agli abitanti della cittadina?

Presentato alla Gamescom di agosto e illustrato a mano, il gioco propone un umorismo tutto suo e arriverà nel corso del 2024.

Flock

L'affascinante prossima fatica pubblicata da Annapurna Interactive trova la sua finestra di lancio: questa avventura (anche) multiplayer in sella agli uccelli arriverà nella primavera 2024.

A partire da oggi, inoltre, potete anche scaricarne una demo gratis su Steam.

Kind Words 2

Qualcuno si ricorderà di Kind Words, il gioco in cui dovevate scrivere parole gentili alle altre persone. Una cosa che, lo sappiamo, è da dare tutt'altro che scontata.

Kind Words 2 è il suo sequel ed erede e riprende quel concetto, permettendovi però anche di esplorare una piccola cittadina, oltre che di scrivere lettere destinate a estranei a cui volete regalare un po' di gentilezza.

Hermit and Pig

Atmosfera completamente diversa per questo gioco piuttosto particolare, che vi mette nelle vesti di un eremita e del suo maiale, con meccaniche da gioco di ruolo a turni.

Dome-King Cabbage

Ok, questo è un po' più difficile da descrivere, dal momento che mescola perfino immagini dal mondo reale a quelle in-game.

Dovrebbe essere un gioco di ruolo o una visual novel, ma nemmeno la pagina Steam ci dà indicazioni precise su cosa aspettarci. Immaginiamo che capirlo dal teaser faccia parte del gioco.

Ultros

La direzione artistica e i colori vibranti di Ultros si fanno notare anche al Day of the Devs, con un nuovo trailer che conferma la data di lancio.

L'uscita è fissata per il 13 febbraio su Steam ed Epic Games Store, oltre che su PS5 e PS4.

Loose Leaf

Se siete amanti del tè, potrebbe essere il videogioco dei vostri sogni, considerando che la sua ambizione è quella di essere un simulatore realistico di preparazione del tè.

Non sappiamo ancora quando uscirà: nell'attesa, ci prepareremo una bella tazza calda.

Holstin

Brutale in tutta la sua sanguinolenta pixel art, Holstin fa il suo ritorno per mostrare da vicino le meccaniche di gameplay, che richiamano i classici del mondo degli shooter, ma con una inquadratura vicina a quella di Resident Evil 4.

È possibile provarlo gratis con due demo su Steam, mentre nel 2024 ne arriverà addirittura una terza.

Oddada

Non so perché la palette di colori con gli sfondi uniformi mi abbia ricordato Townscaper, che con Oddada non c'entra niente. Si tratta di un roguelite di stampo musicale, dove avrete a che fare con strambe macchine create per produrre musica.

Arriverà su Steam nel corso del 2024.

Cryptmaster

Colori appena appena diversi per Cryptmaster, un gioco di ruolo con anima da dungeon crawler incentrato sul contrasto tra bianco e nero.

Anche lui arriva su Steam nel corso del 2024.

Llamasoft: The Jeff Minter Story

Gli autori del recente The Making of Karateka hanno presentato questo cofanetto che segue la scia del precedente, proponendo sia contenuti interattivi che informazioni.

Drag Her!

Un picchiaduro dove le drag queen se le danno di santa ragione in un'atmosfera unica, con anche scontri 2v2 e una modalità arcade per singolo giocatore.

Per ora, però, niente data d'uscita.

Braid

Arriva la Anniversary Edition di Braid, che debutterà il prossimo mese di aprile. Questa versione includerà diversi bonus rispetto al gioco originale – tra cui anche il supporto per giocare a risoluzioni più alte e il commento degli sviluppatori.

Una buona occasione per chi vuole saperne di più.

Open Roads

Da Annapurna Interactive, che si occupa di pubblicarlo, arriva Open Roads, un videogioco narrativo in cui madre e figlia si incamminano in un viaggio per scoprire di più sul loro passato.

La direzione artistica, con le sue illustrazioni, è davvero affascinante e non ci sarà da attendere troppo: il lancio su Steam e console è atteso per il 22 febbraio.

Resistor

Corse fuori di testa e meccaniche da gioco di ruolo si mescolano in questo gioco dall'ambientazione distopica, dove non sembra che il pianeta sia particolarmente accogliente.

Per ora, però, niente data di lancio.

Home Safety Online

Un po' sulla scia dei vari videogiochi dedicati al 911, Home Safety Online vi mette nei panni di un operatore telefonico, che però si ritrova ad avere a che fare con delle telefonate misteriose e piuttosto... strane.

L'atmosfera è da horror, il viaggio negli anni '90 sembra assicurato.

Janet DeMornay Is A Slumlord (And A Witch)

Un horror in prima persona sui proprietari di terreni e immobili. Difficile che possa essere più spaventoso di certe cose che capitano nella vita reale a chi cerca casa, ma chissà.

Il gioco, battute a parte, è di produzione australiana e arriva nel 2024.

The Mermaid's Tongue

Sequel di Tangle Tower, The Mermaid's Tongue è un gioco investigativo che arriverà nel corso del 2024.

E con questo si è concluso il Day of the Devs dei The Game Awards 2023.