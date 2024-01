10 perle videoludiche del 2023 che (forse) vi siete persi

Nel nostro percorso per raccontarvi il 2023 videoludico, che sta animando le pagine di SpazioGames da qualche giorno, non poteva mancare anche stavolta lo spazio dedicato alle piccole perle che potreste aver perso – che abbiamo segnalato anche per il 2021 e per il 2022, come ricorderete.

Non sorprende che anche il 2023 sia stato ricco di piccole produzioni che meritavano grandi attenzioni, al punto che è stato complicato segnalarne solamente dieci – e questo dice già tanto su che anno sia stato.

Non sempre, però, questi giochi riescono a farsi notare, sia perché i titoli in commercio sono sempre di più, sia perché non tutti i piccoli sviluppatori hanno l'esposizione mediatica che serve per raggiungere più persone possibili.

Vediamo allora insieme cosa potreste esservi persi nel 2023 videoludico.

10 piccole perle del 2023 da non perdere

Dave the Diver

Sviluppatore : Mintrocket

: Mintrocket Publisher : Mintrocket

: Mintrocket Uscita : 28 giugno (PC), 26 ottobre (Switch) 2023

: 28 giugno (PC), 26 ottobre (Switch) 2023 Piattaforme : PC, Switch

: PC, Switch Vedilo su Instant Gaming

Se mi avessero detto che avrei trascorso decine di ore all'interno di un videogioco che mette nei panni di un pescatore subacqueo che deve gestire, in serata, il suo sushi bar, avrei stentato a crederci. E invece Dave the Diver è costruito in modo così intelligente e magnetico che quelle ore sono letteralmente volate vie.

La natura del gioco si divide in due momenti: quello in cui dovete nuotare, in grandi scenari in due dimensioni che non sono solo pieni di pesci pittoreschi, ma anche di segreti da svelare su antiche civiltà marine. E poi quello del ristorante, che mescola momenti di simulazione, da gestionale, alla frenesia del servire ai tavoli, ai mini-giochi che gli sviluppatori di Mintrocket hanno messo insieme.

Ne emerge un trionfo di follie e dialoghi sopra le righe, con un'atmosfera che non si prende mai sul serio ma che trascina, rendendo Dave the Diver una delle sorprese più divertenti (e più originali) dello scorso anno.

Season: A Letter to the Future

Sviluppatore : Scavengers Studio

: Scavengers Studio Publisher : Scavengers Studio

: Scavengers Studio Uscita : 31 gennaio 2023

: 31 gennaio 2023 Piattaforme : PC, PS4, PS5

: PC, PS4, PS5 Vedilo su Instant Gaming

Cambiamo completamente atmosfera con Season: A Letter to the Future, una delle sorprese che accompagnarono il via del 2023. Si tratta di un videogioco dal forte stampo narrativo, che vi mette nei panni di una protagonista determinata a viaggiare per testimoniare... la stagione che sta finendo. E il suo scopo è quello di imprimere quanti più ricordi possibili, tra foto e diari, da lasciare alla prossima stagione.

Se vi state domandando cosa si intenda con "stagione", sappiate che è parte del cuore dell'esperienza e non ne parleremo in questa sede. Season costruisce su questo concetto, e sul viaggio rilassato della protagonista, un'esperienza di gioco fatta di delicatezza e caducità, raccontata anche mediante una direzione artistica davvero ispirata.

Uno dei giochi da non perdere per chi ama le opere dalla forte impronta narrativa, che mirano a lasciare qualcosa. Proprio come la protagonista di Season.

Mediterranea Inferno

Sviluppatore : Eyeguys, Lorenzo Redaelli

: Eyeguys, Lorenzo Redaelli Publisher : Santa Ragione

: Santa Ragione Uscita : 24 agosto 2023

: 24 agosto 2023 Piattaforme: PC

È tutto italiano il progetto di Mediterranea Inferno, che dopo l'interessante Milky Way Prince vede Lorenzo Redaelli metterci a tu per tu con un gruppo di ragazzi che decidono di condividere e vivere insieme le vacanze che li riporteranno nel Sud Italia – e più precisamente in Puglia.

Dopo il trauma della pandemia e della quarantena nel 2020, i nostri protagonisti dovranno riscoprirsi e capire come sono cambiati, sia nei rapporti tra di loro, sia nei rapporti con il loro io.

C'è chi cerca qualcosa di diverso, chi ha bisogno di leggerezza, chi di stabilità: li seguiremo nel loro viaggio e li accompagneremo tra dialoghi, folklore e umanità, in un'esperienza interattiva di spessore particolarmente significativa.

Children of Silentown

Sviluppatore : Elf Games, Luna2 Studio

: Elf Games, Luna2 Studio Publisher : Daedalic Entertainment

: Daedalic Entertainment Uscita : 11 gennaio 2023

: 11 gennaio 2023 Piattaforme : PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch

: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch Vedilo su Instant Gaming

Siete Lucy e avete deciso di svelare un mistero: volete capire perché le persone del vostro villaggio, che si trova nel bel mezzo di una foresta che pare sia abitata da mostri, di punto in bianco scompaiono. Certo, sembra una missione piuttosto inquietante, ma nonostante la vostra giovane età avete deciso che è giunto il momento di scoprire la verità.

Con una premessa che fa un po' The Village, Children of Silentown si dipana in realtà come un'avventura grafica dai toni oscuri, con una direzione artistica bellissima a vedersi e in un certo senso burtoniana.

E se le meccaniche di gameplay non cercano, di base, di reinventare la ruota del genere, ci sono alcune aggiunte che abbiamo particolarmente apprezzato.

Stray Gods

Sviluppatore : Summerfall Studios

: Summerfall Studios Publisher : Humble Games

: Humble Games Uscita : 10 agosto 2023

: 10 agosto 2023 Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch

Quando gli antichi dei greci decidono che è giunto il momento di farsi da parte, devono capire a chi lasciare i loro poteri. E il fato vuole (più gli dei, in realtà, ma ci siamo capiti, ndr) che siate proprio voi i loro destinatari designati.

È la premessa da cui parte Stray Gods: The Roleplaying Musical, che da qui si snoda come un'avventura narrativa mista a un musical vero e proprio, con un cast d'eccezione.

Sebbene il gameplay non sia particolarmente strutturato, lo stesso non si può dire della storia, che è ben costruita, conta su personaggi davvero significativi e ben sfaccettati – e, soprattutto, consta di moltissimi bivi che possono cambiare le carte in tavola alla vostra avventura.

Stray Gods è così un'esperienza da provare, impreziosita da una colonna sonora davvero stellare.

A Space for the Unbound

Sviluppatore : Mojiken

: Mojiken Publisher : Toge Productions

: Toge Productions Uscita : 19 gennaio 2023

: 19 gennaio 2023 Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Siete due giovani che sono ormai arrivati alla fine del loro percorso scolastico. Fin qui tutto normale, se non fosse che siamo anche definitivamente giunti alla fine del mondo. E questo complica molto le cose, in A Space for the Unbound.

Ci si ritrova così a esplorare la propria città per cercare di capire se e cosa ancora si può fare per salvarsi – in un'avventura scritta con deliziosa maestria e messa in scena con una pixel art davvero curata, che farà battere forte il cuore agli amanti dell'animazione giapponese, per le sue atmosfere.

Una delle perle nascoste più imperdibili dello scorso anno, per chi ama le avventure che vogliono lasciarvi nel cuore qualcosa.

The Last Faith

Sviluppatore : Kumi Souls Games

: Kumi Souls Games Publisher : Kumi Souls Games

: Kumi Souls Games Uscita : 15 novembre 2023

: 15 novembre 2023 Piattaforme : PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Vedilo su Instant Gaming

Altro giro, altro progetto italiano, questa volta con un'atmosfera che farà emozionare i fan di Bloodborne: The Last Faith sembra infatti, per i suoi scenari e la sua direzione artistica, una via di mezzo clamorosamente riuscita tra Bloodborne e Castlevania, un figlio illegittimo di due nomi amatissimi che riesce a dire la sua con personalità, stile e un mare di buone idee.

Con nell'anima il suo combat system che non fa sconti a nessuno, il gioco è strutturato come un soulslike con una esplorazione da metroidvania: nel vostro viaggio, creature oscure cercheranno di sbarrarvi il passaggio e toccherà a voi capire come sopravvivere ed evitare i loro letali attacchi.

L'ispirata direzione artistica, le soluzioni di gameplay e l'ottimo bilanciamento ne fanno un'esperienza assolutamente da recuperare per chi ama tinte oscure e gameplay sfidanti.

Viewfinder

Sviluppatore : Sad Owl Studios

: Sad Owl Studios Produttore : Thunderful

: Thunderful Uscita : 18 luglio 2023

: 18 luglio 2023 Piattaforme: PC, PS5

Ci sono dei puzzle game che hanno delle meccaniche così geniali da poter rappresentare una costante sorpresa: Viewfinder prova in tutti i modi – e con buon successo – a entrare in questa categoria.

L'ingegnoso titolo firmato Sad Owl Studios vi chiede infatti di muovervi in livelli dove capire come proseguire è tutt'altro che scontato, mentre tentate di svelare misteri antichi.

La soluzione? Scattare delle fotografie, con la vostra macchina istantanea, e usare quelle immagini per manipolare lo scenario intorno a voi – creando un ponte o una piattaforma che prima non c'era, o magari facendo cadere degli oggetti da dentro la foto per riempire un buco che non potevate oltrepassare.

Quello di Viewfinder è un calderone di idee assolutamente da provare.

Chants of Sennaar

Sviluppatore : Rundisc

: Rundisc Publisher : Focus Entertainment

: Focus Entertainment Uscita : 5 settembre 2023

: 5 settembre 2023 Piattaforme : PC, Switch

: PC, Switch Vedilo su Instant Gaming

Se qualche tempo fa anche Tunic aveva sperimentato con le difficoltà che il giocatore può provare nel trovarsi di fronte a una lingua che non sa ancora come decifrare, l'intrigante Chants of Sennaar porta a un nuovo livello questo concetto, costruendo interamente le sue meccaniche da puzzle game sul bisogno di decifrare le lingue che non si conoscono – per rimettere in comunicazione i popoli che sono protagonisti del viaggio, come in una nuova declinazione di una Torre di Babele virtuale.

Tra momenti di esplorazione e puzzle di pura decifrazione, il giocatore si muove così in un universo davvero ben caratterizzato (e ben illustrato), che sa come stimolarlo e metterlo in difficoltà, senza però frustrarlo.

Se amate le idee originali che somigliano orgogliosamente solo a se stesse, insomma, Chants of Sennaar è un'esperienza da fare.

The Cosmic Wheel Sisterhood

Sviluppatore : Deconstructeam

: Deconstructeam Publisher : Devolver Digital

: Devolver Digital Uscita : 16 agosto 2023

: 16 agosto 2023 Piattaforme: PC, Switch

Essere una strega non è esattamente facile. Potrebbe testimoniarlo Fortuna, la protagonista di The Cosmic Wheel Sisterhood, che deve occuparsi della sua vita dopo un esilio che la ha costretta a vivere letteralmente su un asteroide.

La nostra fattucchiera non si dà certo per vinta e, anche in questa condizione all'apparenza non agilissima, continua il suo lavoro con i tarocchi.

Nel tentativo di restituirle la libertà, i giocatori si divertiranno con meccaniche che mescolano l'avventura, la visual novel e la gestione (e creazione) delle carte, esplorando una storia dove sono state gestite con grande intelligenza le scelte e le loro conseguenze, capace di toccare corde e problematiche molto attuali e coinvolgenti.

Menzioni speciali

Dredge

Non è sicuramente un gioco di cui non avete sentito parlare – a meno che non abbiate vissuto sotto una roccia – ma Dredge è uno dei must dell'anno appena trascorso.

Nato come avventura di pesca, si rivela un titolo dalle tinte oscure e lovecraftiane, dove creature inquietanti emerse dalle profondità sono pronte a palesarsi mentre cercate di svelare segreti che, forse, dovevano rimanere in fondo al mare...

Cocoon

Vale il discorso di cui sopra: sicuramente non è un gioco che vi siete persi, ma non avrebbe senso stilare una classifica del meglio tra i non AAA del 2023 senza citare anche Cocoon, che si è rivelato essere una delle più belle sorprese – come confermato anche ai The Game Awards.

In una matrioska di mondi interconnessi, vivrete la vostra avventura tra un puzzle e uno scenario mozzafiato, con un gameplay rompicapo di grandissimo impatto.