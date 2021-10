SpazioGames TV: orde fameliche in Back 4 Blood!

Le live della settimana si aprono con un piccolo delirio redazionale: alle 21.00 di lunedì, infatti, Domenico, Stefania, Francesco e Marino giocheranno in vostra compagnia a Back 4 Blood, la nuova fatica di Turtle Rock Studios che abbiamo premiato con un’ottima valutazione sulle nostre pagine.

Non manca, ovviamente, il solito Q&A del giovedì, così come le chiacchierate a tema Smash con il nostro Francesco. In settimana, scopriremo anche Martha is Dead, provato in diretta dal nostro Domenico.

In embed anche il player del nostro canale, ma potete seguire le live cliccando direttamente qui per accedere a Twitch. Vi ricordiamo, inoltre, che trovate le nostre repliche anche nell’apposito canale YouTube SpazioGames TV Database.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 11 ottobre

Ore 21.00 | Back 4 Blood – con Domenico, Stefania, Francesco e Marino

Martedì 12 ottobre

Ore 16.00 | Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco

Mercoledì 13 ottobre

Ore 19.10 | Martha is Dead – con Domenico

Giovedì 14 ottobre

Ore 21.00 | Q&A – con Domenico e Stefania

Venerdì 15 ottobre