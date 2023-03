SoulCalibur Remaster sarebbe in arrivo (forse, su Xbox Game Pass)

Il franchise di SoulCalibur è sicuramente uno dei più importanti e amati di sempre, specie a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000, con la serie che ha fatto il suo debutto nel 1998.

Senza nulla togliere a giochi come Tekken 7, la saga di beat 'em up all'arma bianca è ancora oggi fortemente richiesta dai giocatori di tutto il mondo.

Mentre Tekken 8 continua a mostrare i suoi personaggi e le novità in arrivo (tra cui un Paul Phoenix dalla capigliatura decisamente originale), arrivano ora buone nuove circa un eventuale ritorno di SoulCalibur.

Sebbene Bandai Namco non abbia parlato di un nuovo capitolo ufficiale della serie, una nuova fuga di notizie lascia intendere che qualcosa di interessante per i fan del franchise potrebbe essere in arrivo (via Tech4Gamers).

Nick Baker ha riferito nell’ultimo podcast di Xbox Era che sarebbe in programma una remaster di SoulCalibur. Il noto insider ha infatti dichiarato: «Ho sentito dire che Namco starebbe pensando a una remastered».

Tuttavia, sempre Baker ha poi specificato che: «La mia fonte non mi ha chiarito se ci sarà solo la remaster del SoulCalibur originale o se faranno una collezione di remaster di più giochi».

Recentemente, le rimasterizzazioni e i remake di giochi sono diventati una tendenza comune per gli sviluppatori. Questa, pertanto, sarebbe una mossa sicura da parte di Bandai Namco. Lo sviluppatore ha parcheggiato il franchise di SoulCalibur da ormai troppi anni e una remaster aiuterebbe a riportare in auge la serie.

Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat riceveranno nuovi capitolo nel 2023, e SoulCalibur potrebbe tranquillamente essere in grado di competere con questi giganti. Nick Baker ha anche ipotizzato che il gioco potrebbe entrare a far parte del catalogo Xbox Game Pass, ma questo è ancora da vedere.

