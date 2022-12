Sony WH-1000XM5, cuffie eccezionali a un prezzo mai visto!

State cercando un nuovo paio di ottime cuffie per ascoltare la vostra musica preferita in tranquillità? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce eBay ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permette di avere le cuffie Sony WH-1000XM5 a un prezzo davvero eccezionale.

Le cuffie Sony WH-1000XM5 offrono un audio di qualità eccezionale, grazie al supporto al formato Hi-Res Audio e all’ottimizzazione dei file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme. che con l’ausilio di Edge-AI, è in grado di ripristinare i file musicali digitali compressi in tempo reale. I materiali e le tecnologie esclusive Sony garantiscono un suono nitido, uniforme e naturale.

Il processore noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto e il nuovo Chip Bluetooth vi permetteranno eliminare i suoni ambientali, così da godervi appieno la vostra musica preferita. Le cuffie Sony WH-1000XM4 garantiscono anche un’autonomia davvero ragguardevole. Una ricarica completa vi darà una durata massima di 30 ore, mentre per 5 ore di ascolto bastano 10 minuti di ricarica.

I driver da 30 mm delle cuffie Sony WH-1000XM5 sono stati appositamente progettati con estremità morbide per migliorare l’eliminazione del rumore, così da fornire un ascolto musicale più accurato senza rumore di fondo. Il materiale composito in fibra di carbonio della cupola leggera e resistente rende il suono più nitido alle alte frequenze.

Grazie alle offerte natalizie, potete portarvi a casa le cuffie wireless con Noise Cancelling Sony WH-1000XM5 a soli 314,99€, rispetto ai consueti 429,99€ di listino, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 115€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere delle ottime cuffie wireless ad un prezzo eccellente!

