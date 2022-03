Sony riconosce i problemi di sessismo, ma ritiene le accuse esagerate

Anche Sony sta affrontando la sua dose di accuse di sessismo e comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro, e oggi commenta la class action della scorsa settimana.

Nel mondo dei videogiochi sono emersi sempre più casi negli ultimi anni, che raccontano di gravi problemi all’interno degli studi, e anche nell’azienda giapponese se ne sono verificati.

Tra i più clamorosi degli ultimi anni c’è sicuramente il maxi-caso di molestie all’interno di Activision Blizzard, per cui Bobby Kotick voleva anche corrompere la stampa perché non ne parlasse.

Quello che riguarda Sony e PlayStation, invece, la scorsa si è arricchito con testimonianze di altre donne che hanno subito dei comportamenti scorretti.

La causa iniziale portata avanti da Emma Majo, ex-analista della sicurezza informatica, è stata supportata da altre otto donne, inclusa una veterana di Sony, Marie Harrington, che ha lavorato con l’azienda per 16 anni.

Come riporta Games Industry, poche ore fa è arrivata anche la risposta di Sony riguardo la vicenda, in un modo però abbastanza singolare.

L’azienda giapponese riconosce i contenuti della causa, e ammette che sicuramente ci sono comportamenti da evitare e migliorare all’interno dell’azienda, ma rimane dell’idea che la causa sia da archiviare al più presto.

Mentre si dà molto valore alle dichiarazioni delle ex-dipendenti di Sony Interactive Entertainment, l’azienda commenta le nuove dichiarazioni della settimana scorsa:

«Queste nuove dichiarazioni non dicono nulla riguardo il fatto che questo caso possa avere sufficienti fatti, per supportare le richieste della parte in causa»