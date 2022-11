Sony potrebbe essere al lavoro su un sistema di avatar interattivi

Sony ha appena presentato il suo ultimo brevetto, che fa riferimento allo sviluppo di un avatar 3D interattivo che i giocatori potrebbero utilizzare per trasmettere emozioni e altro.

Tutti i giocatori di casa Sony, inclusi quelli lato PS Plus (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon) sanno bene che il publisher sta dando sfogo a un gran numero di aggiornamenti da fare uscire nel corso dei mesi.

Il gigante tecnologico ha la sua buona dose di tecnologie e brevetti in cantiere, e alcuni di questi sembrano davvero in grado di fornire agli utenti un nuovo tipo di utilità, sia attraverso i videogiochi che attraverso altre modalità di interazione.

Ora, come riportato anche da Game Rant, PlayStation starebbe per offrire all’utenza una sorpresa niente male, se tutto verrà confermato.

I brevetti delle aziende possono talvolta consentire agli appassionati di dare un’occhiata da vicino ad alcune tecnologie in via di sviluppo che potrebbero o meno vedere la luce, a volte anche a distanza di anni.

Nel caso di Sony, in particolare, l’azienda sembra avere una serie di progetti in corso, uno dei quali riguarda la trasposizione delle emozioni dei giocatori in tempo reale, utilizzando nientemeno che i loro avatar virtuali.

Secondo l’ultimo elenco di brevetti fornito da Sony, l’azienda starebbe cercando di sviluppare un avatar per videogiochi che consenta di modificare le animazioni al volo utilizzando informazioni provenienti dalle espressioni facciali dell’utente stesso.

La documentazione fornita suggerisce che i volti degli utenti verrebbero scansionati per rilevare varie espressioni (felicità, tristezza, ecc.), che verrebbero poi convertite nel volto dell’avatar di gioco (qualcuno ha detto metaverso?).

Questa nuova proposta potrebbe o meno essere collegata al precedente brevetto di Sony sull’animazione facciale basata sull’intelligenza artificiale, ma al momento non vi è niente di ufficiale.

