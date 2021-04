Sony e Microsoft collaborano al cloud gaming, ma sarà “unico” su PS5

Il boss di PlayStation, Jim Ryan, durante un’intervista ha rivelato che Sony sta puntando moltissimo sul cloud gaming, ma che gli utenti PS5 avranno un’esperienza completamente unica nonostante la partnership con Microsoft.

Nel 2019 venne infatti annunciata una singolare collaborazione tra le due compagnie, che ha consentito a Sony di utilizzare la tecnologia cloud Azure: la strategia di Microsoft è infatti quella di lasciare che i propri servizi possano venire sfruttati anche da altri business.

Che Sony abbia deciso di puntare maggiormente sul cloud gaming è dimostrato anche dall’imminente upgrade di PlayStation Now, di cui nella giornata di ieri è stata finalmente annunciato l’aumento della risoluzione a 1080p.

Nell’intervista rilasciata a Nikkei, tradotta in seguito da Video Games Chronicle, Jim Ryan è entrato maggiormente nel dettaglio della partnership avviata con Microsoft per l’utilizzo della propria tecnologia cloud, spiegando come intendono utilizzarla.

Sony e Microsoft stanno collaborando per migliorare il cloud gaming su PlayStation.

In particolare, il capo di PlayStation ha rivelato che stanno ancora discutendo con Microsoft, scambiandosi idee su come sfruttare la tecnologia Azure nella maniera migliore.

Ha inoltre dichiarato che stanno valutando diverse ipotesi interessanti, ma che annunceranno la loro strategia solo quando sarà il momento giusto per farlo.

Jim Ryan inoltre si dice convinto che, nonostante la partnership in corso con Microsoft, l’esperienza finale che riceveranno gli utenti PlayStation sarà comunque esclusiva solo a PS5:

«Potremmo plausibilmente utilizzare il cloud per la nostra infrastruttura tecnica, ma l’esperienza cloud gaming che offriremo sarà unica e disponibile solo su PlayStation».

Alla domanda se questo continuo incremento della domanda per il cloud gaming possa significare che PS5 sarà l’ultima console ad essere prodotta da Sony, Jim Ryan ha semplicemente risposto affermando che è stata appena lanciata e che prima di pensare al futuro della console bisogna lasciare che i giocatori la godano.

Qualunque sia il modo in cui Sony intende adoperare le tecnologie cloud di Microsoft, sembra evidente che nel futuro di PS5 ci sarà anche il cloud gaming.

Non appena PlayStation deciderà di svelare la propria strategia per il futuro delle proprie console, vi terremo subito aggiornati con le ultime novità.

Nel corso della stessa intervista, Jim Ryan ha anche svelato che stanno lavorando silenziosamente per garantire a PS5 il maggior numero di esclusive che si sia mai visto su una generazione PlayStation.

Non solo, ma ha anche rivelato che stanno cercando di risolvere il problema delle console introvabili, chiedendo ai propri fornitori di componenti di aumentarne la produzione.