Sony distruggerà le barriere nei giochi con Project Leonardo, ma c’è una brutta notizia

Tra le novità più intriganti annunciate da Sony durante le scorse giornate ricopre sicuramente un ruolo di spessore Project Leonardo, l’intrigante controller PS5 per agevolare l’accessibilità nei videogiochi.

Il kit controller consentirà a tutti gli utenti, in particolar modo quelli afflitti da disabilità, di poter giocare più a lungo e in maniera più confortevole con i propri videogiochi preferiti, anche utilizzandoli in combinazione con un DualSense (lo trovate in bundle con FIFA 23 su Amazon) per impostare stili di gioco preferiti.

Project Leonardo è stato infatti studiato tenendo in considerazione i feedback arrivati dagli esperti e può essere utilizzato in combinazione con molteplici accessori: una versatilità elogiata anche da Xbox, che ha voluto complimentarsi con Sony per un’iniziativa che può solo essere a favore dei giocatori.

Considerando gli enormi sforzi di Sony per investire sul mercato PC, che hanno recentemente reso più facile utilizzare proprio DualSense sui computer, molti utenti speravano che Leonardo potesse essere sfruttato come controller anche fuori dall’ecosistema PS5. Sfortunatamente, da Sony è appena arrivata una brutta notizia in tal senso.

Digital Trends ha infatti interrogato l’azienda su una possibile compatibilità come controller PC, ricevendo però dalla casa di PlayStation una risposta purtroppo negativa:

«Project Leonardo è stato disegnato da zero per integrarsi perfettamente con PS5, da un punto di vista hardware e software. Volevamo creare la migliore esperienza possibile, la più coesiva e la più personalizzabile, così abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi e le nostre risorse su PS5».

In seguito, Digital Trends ha provato a domandare a Sony se potesse esserci la possibilità che Project Leonardo potesse essere compatibile almeno con i titoli PlayStation rilasciati su PC, ma l’ipotesi è stata nuovamente negata ribadendo che si tratta di un controller disegnato per PS5.

Una doccia fredda dunque per i giocatori che speravano di poter utilizzare un controller che promette di essere incredibilmente accessibile anche su altre piattaforme: l’augurio naturalmente è che Sony possa ripensarci e trovare un modo per renderlo compatibile anche su PC, così da poter offrire un prodotto che non possa davvero escludere nessuno.

Ricordiamo infatti che il kit controller per PS5 è attualmente ancora in fase di sviluppo e che Sony è sempre pronta ad ascoltare i suggerimenti degli utenti: vedremo se ci sarà spazio per garantire anche la compatibilità su PC in futuro, proprio come già accaduto per il DualSense in precedenza.