Xbox fa i complimenti a PS5 per Project Leonardo: «Un’ottima aggiunta»

L’annuncio più sorprendente arrivato nelle scorse ore è indubbiamente l’ambizioso Project Leonardo, il kit controller PS5 svelato da Sony con l’intento di abbattere ogni possibile barriera per i videogiochi e favorire l’accessibilità.

Chi ha giocato le ultime esclusive dei PlayStation Studios avrà certamente notato lo sforzo crescente di Sony in merito all’accessibilità, particolarmente evidente con le incredibili e numerosissime opzioni presenti in The Last of Us Part I (lo trovate in sconto su Amazon), solo per fare un esempio.

L’annuncio è stato dato nel corso del CES 2023, in cui l’azienda spiega di aver preso in considerazione i feedback degli esperti per proporre un controller adattabile a ogni esigenza e disabilità, per permettere agli utenti di passare più tempo con i videogiochi e in modo più confortevole.

Un annuncio che non è passato inosservato in casa Xbox — del resto, anche noi l’abbiamo definita la controparte del rivoluzionario Adaptive Controller — e che è stato apprezzato da Phil Spencer, che ha voluto fare in prima persona i complimenti a Sony per l’idea.

Project Leonardo può essere utilizzato con diverse combinazioni e configurazioni.

Il capo di Xbox ha commentato sui social network l’ultimo annuncio per PS5, che ricordiamo essere ancora in fase di progettazione, esprimendo piena soddisfazione per un’idea in grado di avvicinare ulteriormente gli utenti ai videogiochi:

«Penso sia un’ottima aggiunta per l’ecosistema di PlayStation, ben fatto».

I think this is a great addition to the PlayStation ecosystem, well done. — Phil Spencer (@XboxP3) January 5, 2023

Dopo le polemiche tra le due aziende nelle ultime settimane, legate alla vicenda della possibile acquisizione di Activision Blizzard da parte del gruppo Xbox, fa sicuramente piacere tornare a parlare di fair play tra i rivali console, soprattutto in termini di un tema in cui anche noi crediamo molto: l’accessibilità videoludica.

Project Leonardo sembra dunque essere riuscita a convincere critici e fan, accogliendo perfino i complimenti dalla “concorrenza”. Sony ha però ribadito in seguito alla presentazione che c’è ancora spazio per eventuali miglioramenti ed è sempre pronta ad ascoltare eventuali suggerimenti su come migliorare ulteriormente questo nuovo kit controller, attualmente senza una data d’uscita ufficiale.

Ricordiamo inoltre che nel corso della conferenza è stato confermato che dicembre 2022 è stato «il miglior mese di sempre» per PS5, che presto sarà molto più facile da acquistare in tutto il mondo: a prometterlo è stato lo stesso presidente Jim Ryan.