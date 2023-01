PlayStation annuncia Project Leonardo, il nuovo controller più accessibile per PS5

Sony ha annunciato durante la conferenza CES 2023 svolta nella scorsa serata l’ambizioso Project Leonardo: un nuovo kit controller per rendere la console PlayStation next-gen più accessibile che mai, studiato per adattarsi adeguatamente ai giocatori con disabilità.

PS5 sta investendo fortemente sull’accessibilità nei videogiochi, come dimostra l’impressionante numero di opzioni presente in The Last of Us Part I (lo trovate in sconto su Amazon) ma anche per produzioni più recenti come God of War Ragnarok.

Un nuovo progetto realizzato sulla scia dell’Adaptive Controller di Xbox, premiato anche come una delle migliori invenzioni dal TIME, ma questa volta adattato appositamente alle console PlayStation e ideato ascoltando i feedback di esperti sul tema.

Nel PlayStation Blog ufficiale Sony ci spiega che l’idea è quella di realizzare un kit in grado di adattarsi anche a diversi accessori di terze parti, integrandosi perfettamente con PS5 per consentire anche a giocatori con disabilità di giocare in modo più confortevole e per periodi di tempo più lunghi.

Il kit includerà diversi componenti intercambiabili, compresi analogici e pulsanti di diverse dimensioni che possono essere configurati a proprio piacimento dagli utenti. Sarà anche possibile programmare combinazioni diverse — ad esempio, impostando un pulsante che funzioni come la pressione contemporanea di L2 + R2 — e registrare i propri profili direttamente su PS5.

Project Leonardo potrà essere utilizzato sia come controller unico o in combinazione con un DualSense o eventuali accessori di terze parti, grazie a un’apposita espansione applicabile, oltre a offrire la possibilità di usare anche due Project Leonardo stessi come fossero un unico controller.

Il design è dunque quasi totalmente personalizzabile e non ci sarà alcun bisogno di tenerlo in mano, essendo piatto: la sua particolare struttura consentirà ai giocatori PS5 di utilizzarlo a piacimento anche su supporti e di riposizionare gli analogici con la distanza che preferiscono.

Un’idea sicuramente molto interessante e che merita sicuramente ampia stima, con l’augurio che Project Leonardo possa davvero riuscire ad abbattere le barriere che separano gli utenti dai videogiochi PlayStation e che possa essere preso d’esempio anche da altre aziende e sviluppatori.

Al momento non è stata ancora rilasciata una data di lancio, dato che Sony sta ancora raccogliendo feedback da esperti e da altri utenti per capire in che modo il kit controller possa essere ancora migliorato.

La conferenza della scorsa notte non ha dunque visto alcun annuncio per il nuovo modello di PS5, come era del resto ampiamente prevedibile, ma quello di Sony resta comunque un annuncio molto importante e che vale la pena di sottolineare.

Restando in tema, l’azienda ha recentemente riepilogato il 2022 di PlayStation con un breve video che include tutti i momenti più emozionanti dello scorso anno: i fan naturalmente si augurano che anche il 2023 possa essere ricco di grandi annunci e giochi imperdibili.