Sony Bend al lavoro su un nuovo open world: sarà Days Gone 2?

Lo scorso 2 dicembre, due dei creatori di Days Gone hanno annunciato di aver lasciato Bend Studio, tanto che hanno iniziato a circolare voci circa il fatto che il sequel del survival a mondo aperto uscito su PS4 non si farà.

Nonostante questo, la redazione di Twisted Voxel ha ora rivelato le ultime novità sul prossimo progetto in lavorazione negli studi dell’Oregon.

Un'immagine di Days Gone.

Sony Bend starebbe infatti lavorando al suo prossimo progetto non ancora annunciato, un gioco con budget Tripla A ad alto profilo, proprio come Days Gone. Questi avrà animazioni facciali di “qualità cinematografica”, audio 3D e probabilmente un comparto multiplayer online

I lavori sul progetto sarebbero iniziati immediatamente dopo il lancio dell’avventura di Deacon St. John ad aprile 2019, stando ad alcune informazioni apparse sul profilo LinkedIn di vari dipendenti di Bend Studio.

Uno degli artisti tecnici dello staff senior, James Sathre, menziona l’integrazione di “Shotgun-Jira” nella loro pipeline di sviluppo, abbracciando inoltre sistemi di illuminazione next-gen. Il senior lead designer Ron Allen sarebbe inoltre al lavoro specificamente sulla creazione dell’Open World e sul Mission Design del loro nuovo progetto.

Infine, un addetto alle animazioni dovrebbe “aiutare a creare gameplay e sequenze animate narrative per un titolo d’azione, utilizzando il motion capture”, così come sarebbe richiesta la presenza di un Lead FX artist abile nell’utilizzo di Unreal Engine.

Considerando che lo stesso Days Gone girava su Unreal Engine, ci sono buone probabilità che questo nuovo progetto di Sony Bend Studio utilizzi lo stesso motore grafico. Al momento non è chiaro se si tratterà davvero del sequel di Days Gone o magari di una nuova IP. Vi terremo aggiornati.

