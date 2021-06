Sonic 2022 sarà davvero next-gen: “passo in avanti” per la serie

La saga di Sonic è presente sul mercato videoludico dal 1991 con il primo Sonic the Hedgehog, lanciato su SEGA Genesis, e il ritorno dell’inafferrabile porcospino blu è previsto per il 2022.

Intanto, una nuova versione del capitolo uscito nel 201o è stata annunciata con il nome di Sonic Colours Ultimate, ed è attesa per il 7 settembre di quest’anno.

Nel mentre, gli occhi dei fan sono puntati su un nuovo capitolo originale, già annunciato da SEGA nel corso dei festeggiamenti per il trentennale della serie.

Il prodotto in sviluppo per mano di Sonic Team è stato mostrato tramite un breve teaser, e finora non sono giunte informazioni molto specifiche su ciò che il gioco potrebbe avere in serbo.

In un’intervista con Game Informer, il produttore Takashi Iizuka ha voluto fornire alcuni ulteriori dettagli sull’avanzamento dei lavori, affermando che «il gioco sarà un vero e proprio passo avanti per la serie» (via Destructoid).

«Naturalmente», ha proseguito Iizuka, «sarà presente la velocità che ha contraddistinto la saga, ma stiamo creando un gioco che verrà amato sia dai vecchi fan che dai nuovi giocatori».

Stando a queste dichiarazioni, è lecito aspettarsi una serie di gustosi cambiamenti, tenendo anche presente il fatto che Sonic Team sta «portando avanti approcci diversi per dare vita a un’esperienza pienamente next-gen».

Intanto, in occasione dell’E3 2021, SEGA ha reso disponibile Yakuza Like a Dragon su Xbox Game Pass, andando a completare l’iconica saga dedicata alla criminalità giapponese.