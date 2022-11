Sonic Frontiers, l’update 1.10 inizia a risolvere alcuni problemi

Sonic Frontiers è finalmente uscito e, tra alti e bassi, si è rivelato comunque un titolo godibile pur con dei difetti tecnici.

Il titolo, che è uscito su PlayStation 5 nella sua versione migliore (la trovate su Amazon), è stato comunque apprezzato dalla community.

Non aiuta neanche la definizione che SEGA ha dato del gioco, un “playtest globale” che migliorerà dopo i feedback degli utenti.

E se Sonic Frontiers gira peggio del previsto su console, SEGA sta già trovando la soluzione è pronta a rendere il gioco molto migliore.

Come riporta PlayStation Lifestyle, infatti, è arrivato un nuovo aggiornamento per Sonic Frontiers che punta ovviamente a migliorare il gioco.

Sono state rivelate le note sulla patch per l’aggiornamento 1.10 di Sonic Frontiers, il secondo importante aggiornamento per il platform open-world.

È attualmente disponibile per il download su PS5, PS4, PC e Xbox e si concentra principalmente su prestazioni, stabilità e problemi di crash. Tuttavia, i dettagli per gli altri miglioramenti all’interfaccia utente e al gameplay sono piuttosto vaghi.

Ecco gli interventi dell’update:

Risolti bug di crash casuali

Risolti problemi relativi all’audio

Aggiunti miglioramenti dell’interfaccia utente

Aggiunte ottimizzazioni di gioco

Aggiunti miglioramenti della stabilità e delle prestazioni

Altre correzioni minori

La speranza è che Sonic Frontiers possa migliorare notevolmente e, almeno un po’, lasciarsi indietro i problemi iniziali.

Anche se non hanno influito comunque sulle vendite, perché questo ultimo episodio del franchise è stato uno dei più veloci in termini di vendite.

Molti fan si stanno divertendo notevolmente con il gioco, in ogni caso. Qualcuno sta anche cercando di farlo diventare come Death Stranding, in un certo senso.

Il tutto mentre Sonic Frontiers è stato bombardato dalle recensioni negative per un motivo ridicolo, che forse potranno cambiare idea dopo questa mod.