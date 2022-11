Un fan sta trasformando Sonic Frontiers in Death Stranding, più o meno

Sonic Frontiers può essere davvero come Death Stranding? Secondo un fan sì, perché sta facendo diventare Sonic un fattorino.

In Death Stranding, che trovate nella sua versione migliore su Amazon, i giocatori dovranno effettuare consegne nei panni di Sam Bridges per salvare l’umanità.

Una cosa che è stata utilizzata anche dai detrattori, che hanno definito il titolo di Hideo Kojima un “simulatore di corriere”. Ma questo a Death Stranding non importa perché ha fatto comunque numeri record.

Discorso simile per Sonic Frontiers che, nonostante tutte le critiche, ha venduto comunque con una certa velocità.

Visto che Death Stranding è stato accusato, erroneamente, di essere un simulatore di corriere, qualcuno sta trasformando Sonic Frontiers in un gioco in cui si consegnano pizze.

Come riporta The Gamer, infatti, un giocatore sta creando una corposa mod che trasforma tutte le quest del gioco di SEGA in consegne di pizze.

Visto che qualcuno non era soddisfatto del ritmo di gioco di Sonic Frontiers ha deciso che, da oggi, è meglio che Sonic consegni pizze.

Un lavoro notevole quello di “Your Pizza’s Done”, la mod che potete seguire su Game Banana, che sostituisce tantissimi elementi dal gioco ed è fatta da una singola persona.

Un sacco di testo di gioco, inclusi i nomi dei boss, i registri dei personaggi e persino gli obiettivi delle missioni, verranno modificati per diventare coerenti con l’idea che Sonic si metta a consegnare pizze in tutto il mondo di gioco.

Il tutto mentre il porcospino blu dovrà combattere contro i soliti nemici e fare tutto quello che fa, ma stando attendo a non far raffreddare le pizze.

Your Pizza’s Done è sviluppata al momento al 10%, ma il modder promette che quando il lavoro sarà concluso sarà una mod di ottimo livello.

Il tutto mentre Sonic Frontiers è stato bombardato dalle recensioni negative per un motivo ridicolo, che forse potranno cambiare idea dopo questa mod.



Parlando di Death Stranding, invece, aspettiamo tutti di capire quando verrà annunciato il sequel che nel frattempo sta accumulando rumor su rumor.