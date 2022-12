Sonic Frontiers è ora disponibile gratis in prova, ma solo su una console

SEGA ha appena annunciato una novità molto interessante per i fan curiosi di provare Sonic Frontiers con mano: da questo momento è infatti disponibile una versione demo gratuita a sorpresa, seppur con alcune limitazioni.

L’ultimo capitolo con il riccio più veloce del mondo (che trovate a meno di 30 euro su Amazon), nonostante lo scetticismo iniziale dei fan e alcune valutazioni internazionali un po’ tiepide, si è già rivelato un grande successo e un’ottima base su cui il team potrà lavorare per i prossimi capitoli.

Per rendere l’idea di quanto sia stato apprezzato il primo «open zone» della serie, ricordiamo che Frontiers è stato a un passo dal conquistare il GOTY dei fan all’ultimo The Game Awards: un risultato di cui gli stessi sviluppatori si sono detti orgogliosi.

Se siete curiosi di provare l’ultimo capitolo di Sonic the Hedgehog, GoNintendo segnala che è stata appena pubblicata una nuova demo limitata di Sonic Frontiers. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni di cui tenere conto: la demo è attualmente disponibile solo su Nintendo Switch e solo sullo store giapponese.

Per i possessori di Nintendo Switch, questa limitazione non dovrebbe però rappresentare un enorme ostacolo: basterà infatti creare un profilo direttamente dalla vostra console impostando la regione giapponese o, in alternativa, modificare temporaneamente quella del profilo principale per poter accedere alla versione giapponese di Nintendo eShop.

Una volta effettuata tale operazione, potrete scaricare la demo di Sonic Frontiers e provarla anche dal vostro profilo principale: la versione dimostrativa supporta anche la lingua inglese, dunque non dovrebbero esserci particolari barriere linguistiche in grado di ostacolarvi.

Non è chiaro come mai l’iniziativa sia stata riservata al solo negozio digitale giapponese, né è chiaro se sia attualmente prevista una demo anche sulle altre piattaforme, ma si tratta comunque di un’ottima opportunità per testare con mano l’ultima avventura di Sonic Team prima di procedere all’acquisto, anche se per soli 15 minuti.

Sebbene l’iniziativa possa essere utile anche a chi possiede altre console, non possiamo che consigliare questa demo principalmente agli utenti interessati all’edizione Switch, soprattutto tenendo in considerazione che Sonic Frontiers è uno degli oltre 1500 titoli disponibili in sconto con le Offerte di Natale di Nintendo eShop.

Ricordiamo che Frontiers si è già dimostrato un incredibile successo commerciale: in poco più di un mese è infatti riuscito a raggiungere ben 2.5 milioni di copie vendute.