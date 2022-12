Nintendo eShop, arrivano le Offerte di Natale con oltre 1500 sconti: ecco i migliori

Nintendo ha appena annunciato l’arrivo delle attesissime Offerte di Natale su eShop: si tratta di un’occasione imperdibile per tutti i fan delle console ibride della casa di Kyoto per risparmiare cifre importanti sui propri videogiochi preferiti, in vista delle imminenti vacanze natalizie.

Le nuove offerte sono dedicate alle principali produzioni di terze parti presenti su Nintendo Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon), che includono anche alcuni giochi recenti e di grande successo.

Gli sconti natalizi partiranno ufficialmente da domani 15 dicembre alle ore 15.00 e termineranno il 29 dicembre: avrete dunque due settimane di tempo per approfittare di grandi occasioni.

Un esempio che vogliamo farvi è sicuramente Sonic Frontiers, il primo platform «open zone» della serie che ha riscontrato un grande successo tra gli utenti, arrivando perfino ad un passo dalla vittoria del GOTY dei fan ai TGA 2022 e che presto potrà essere vostro con il 30% di sconto.

Ma non si tratta dell’unica promozione particolarmente interessante: tra gli oltre 1500 sconti di terze parti che saranno proposti segnaliamo anche il recentissimo Just Dance 2023 (trovate qui la nostra recensione) e Mario + Rabbids Sparks of Hope (che abbiamo elogiato nella nostra recensione), disponibili rispettivamente al 33% e al 25% di sconto.

Non appena le offerte saranno ufficialmente disponibili, potrete dirigervi al seguente indirizzo per consultarle tutte nel dettaglio. Di seguito, vi riporteremo invece una selezione dei migliori sconti segnalati da Nintendo e che rappresentano solo un piccolo assaggio delle nuove offerte su eShop:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Sonic Frontiers — Sconto del 30%

— Sconto del 30% It Takes Two — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Just Dance 2023 Edition — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Temtem — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Bugsnax — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Among Us — Sconto del 30%

— Sconto del 30% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Unpacking — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Ni no Kuni: Wrath of the White Witch — Sconto dell’84%

Il nostro suggerimento è dunque quello di segnare l’appuntamento sul vostro calendario e di tenere d’occhio il catalogo con tutte le innumerevoli offerte: queste sono infatti soltanto una minima parte degli oltre 1500 giochi di terze parti proposti in offerta.

Restando in tema di giochi di terze parti, se la maxi acquisizione andrà in porto, presto potremmo vedere anche la serie Call of Duty tra le grandi offerte: Xbox e Nintendo hanno infatti raggiunto un accordo per portare l’IP sulle sue console per 10 anni.