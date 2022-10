Sonic Frontiers annuncia un crossover con una serie Capcom, gratis

L’imminente Sonic Frontiers potrebbe già aver visto l’annuncio di un primo DLC completamente gratuito, ispirato a una saga di successo targata Capcom.

Il nuovo titolo dedicato al riccio blu di SEGA (potete prenotarlo su Amazon) sarà un gioco «open zone» in ogni caso piuttosto differente dai classici titoli a mondo aperto.

Come spiegato dalla casa di Sonic, il gioco sarà parecchio unico nel panorama videoludico, motivo per il quale il team di sviluppo ha deciso di voler creare una nuova definizione per sostituire l’ormai consueta etichetta di open world.

Ora, come riportato anche da Eurogamer.net, sembra proprio che il primo contenuto scaricabile gratis per il gioco sarà dedicato a una serie altrettanto nota.

Sonic Frontiers avrà infatti molto presto un DLC gratuito di Monster Hunter, disponibile appena una settimana dopo la sua uscita nei negozi.

Si tratta del primo contenuto scaricabile annunciato per l’avventura a zone aperte di SEGA, una collaborazione con la serie di caccia di grande successo di Capcom.

Il DLC verrà lanciato il 14 novembre prossimo e includerà due costumi per Sonic: Rathalos e Felyne Rathalos. Poco sotto, il tweet con alcune immagini inedite del contenuto.

Inoltre, nel DLC sarà incluso anche un minigioco per grigliare la carne che aiuterà Sonic a potenziarsi, molto simile al sistema di cottura visto in Monster Hunter. Non è chiaro da dove Sonic possa ottenere questa carne in un mondo popolato dai robot, ma va benissimo così.

Restando in tema, non mancano le polemiche sull’effettivo stato dei lavori del gioco, visto che per Frontiers è arrivata perfino l’accusa di aver copiato un livello da un altro gioco.