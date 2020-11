Sonic 2, il film ha un titolo (di lavorazione): grandi sorprese per i fan

Nonostante lo sviluppo del primo film sia stato davvero turbolento anche e soprattutto per via del redesign del personaggio principale, Sonic – Il Film, avrà sicuramente un sequel ufficiale.

La pellicola originale è stata infatti accolta piuttosto calorosamente sia dalla critica che dal pubblico, grazie anche a una certa fedeltà visiva col videogioco omonimo di casa SEGA.

Paramount ha comunicato che il film sarà disponibile in sala dall’8 aprile 2022, una data piuttosto lontana per evitare che la pandemia di COVID-19 possa in qualche modo rallentare i lavori sul progetto.

Il portale Sonic Stadium ha reso noto noto che una recente registrazione del sito della Director’s Guild of Canada indica che la produzione di un progetto chiamato “Emerald Hill” prenderà ufficialmente il via tra il 15 marzo 2021 ed il 10 maggio.

Per chi non lo sapesse, Emerald Hill è un leggendario livello di Sonic The Hedgehog 2, ora divenuto anche il nome in codice per il sequel del film dedicato al porcospino. Si parla inoltre di un budget di oltre 20 milioni di dollari per la realizzazione di questo secondo capitolo.

Con molta probabilità in Sonic 2 ritroveremo Jeff Fowler dietro la macchina da presa, su una sceneggiatura a cura di Pat Casey e Josh Miller. Ma non solo: nel nuovo film torneranno tutti i protagonisti del primo capitolo (incluso Jim Carrey nei panni del villain, il Dr. Robotnik), sebbene è pressoché scontata anche la presenza di Tails (la giovane volpe con due code chiamata in origine Miles Prower).

Nella recensione del film pubblicata sulle pagine di SpazioGames diversi mesi fa vi abbiamo anche spiegato che il lungometraggio «è esattamente ciò che i fan del porcospino desideravano di vedere al cinema da oltre trent’anni: azione, divertimento, velocità e un Jim Carrey nuovamente nei panni di un villain dopo svariati anni di assenza, sono un mix a cui difficilmente si può resistere.