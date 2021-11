Smartphone Xiaomi Mi 11i al prezzo più basso di sempre tra le offerte di Amazon!

Anche oggi, lunedì 8 novembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartphone Xiaomi Mi 11i, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399,90€, rispetto ai 649,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 250€.

Lo smartphone Xiaomi Mi 11i è animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo permette di scattare fotografie di qualità eccezionale grazie alla fotocamera principale da ben 108 MP in grado di catturare ogni minimo dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone Xiaomi Mi 11i è dotato di un display Samsung E4 AMOLED da 6,67″ con una luminosità di picco di 1.300 nit, una risoluzione FHD di 2.400 x 1.080, gamma di colori DCI-P3 e supporto HDR 10+. Come se non bastasse, la frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz, così da fornirvi non solo una riproduzione dei colori perfetti, ma anche una fluidità impareggiabile. Infine, lo smartphone Xiaomi Mi 11i supporta la connettività Wi-Fi 6 e 5G per una connessione Internet rapida, a bassa latenza e con interruzioni minime.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo e moderno smartphone risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

