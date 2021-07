Smart TV Samsung The Sero da 43″ con uno sconto di 800 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, venerdì 16 luglio, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SAMSUNG QLED The Sero LS05T a soli 699€, rispetto ai 1.499€ di listino, per un risparmio reale di 800€.

La smart TV Samsung The Sero QE43LS05TAU supporta tutte le ultime tecnologie per mostrare a schermo immagini incredibilmente realistiche e con una resa cromatica ottimale. Il sistema operativo a bordo è il pluricollaudato Tizen ed è presente anche l’integrazione con gli assistenti vocali Bixby, Alexa e Google Assistant per controllare la TV ed altri dispositivi domotici tramite la propria voce.

La smart TV SAMSUNG QLED The Sero LS05T è dotata di un pannello da 43″ realizzato con la tecnologia QLED che si propone come un vero e proprio oggetto di design, in quanto può diventare anche una sorta di smartphone in formato TV.

Infatti, la smart TV SAMSUNG QLED The Sero LS05T è in grado di ruotare e posizionarsi sia in orizzontale che in verticale, in modo da vedere sempre in maniera perfetta qualsiasi tipo di contenuto.

