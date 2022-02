Smart TV LG Nanocell 8K da 65″ a un prezzo shock da Comet! 1200 euro di sconto!

State cercando una smart TV in grado di durare nel tempo e che sia equipaggiata con le ultime tecnologie? Abbiamo l’offerta per voi! Infatti, la nota catena Comet al momento offre la possibilità di acquistare la smart TV LG NanoCell QNED 8K da 65″ a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV LG Nanocell 8K 65QNED966PA combina le tecnologie Quantum Dot, NanoCell e MiniLED per offre una qualità di visione spettacolare, garantendo una fedeltà cromatica eccezionale unita a un contrasto ancora più marcato.

La smart TV LG Nanocell 8K 65QNED966PA è equipaggiata con uno spettacolare pannello da 65″ a risoluzione 8K per fornire un dettaglio mai visto prima e una visione mozzafiato sotto tutti i punti di vista.

La smart TV LG Nanocell 8K 65QNED966PA è dotata di opzioni e modalità dedicate al mondo del gaming, a partire dal Game Optimizer fino ad arrivare ad ALLM ed eARC, grazie alle porte HDMI 2.1. Il potente processore 8K α9 Gen4 con AI sfrutta gli algoritmi di Deep Learning per analizzare o ottimizzare i contenuti in tempo reale, rendendo ogni scena spettacolare.

Solitamente la smart TV LG Nanocell 8K 65QNED966PA viene venduta a 2.999€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 1.799€, con un risparmio reale di 1.200 euro! Si tratta dell’occasione perfetta per avere una smart TV moderna e proiettata nel futuro a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet

