Smart TV LG Mini Led da 75″ con uno sconto di 2200 euro su Amazon!

State cercando una nuova smart TV con un elevato polliciaggio e dotata di tutte le ultime tecnologie? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la smart TV LG 75QNED916PA a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Combinando tecnologie come Quantum Dot, NanoCell e Mini LED, la smart TV LG 75QNED916PA offre una qualità di visione nettamente superiore a quella di una TV LED tradizionale, migliorando i neri e rendendo i colori ancora più brillanti.

La smart TV LG 75QNED916PA può infatti beneficiare di circa 30.000 mini LED, suddivisi in circa 2.500 zone per controllare con precisione la retroilluminazione e fornire un rapporto di contrasto elevatissimo.

La smart TV LG 75QNED916PA sfrutta il processore 4K α7 di quarta generazione con AI per regolare immagini e suoni in automatico, così da fornire una visione spettacolare di qualsiasi tipologia di contenuto.

La smart TV LG 75QNED916PA, grazie al suo corpo sottile ed elegante, è in grado di integrarsi al meglio in qualsiasi arredamento ed è ottimizzato per il montaggio a muro. Il sistema operativo WebOS ci permette di accedere a una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle inerenti ai servizi streaming più diffusi, come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora.

Solitamente la smart TV LG 75QNED916PA viene proposto a 3.499€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.299€, con uno sconto del 63% e un risparmio reale di 2.200€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un’ottima smart TV a prezzo scontato.

