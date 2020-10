Smart TV Hisense: oltre il 30% di sconto su Amazon!

Nonostante ci siamo ormai lasciati alle spalle il Prime Day 2020, Amazon continua ad offrire tantissime offerte relative ai più disparati prodotti, tra cui le smart TV Hisense, che hanno iniziato a riscuotere un buon successo anche nel nostro mercato. Infatti, attualmente potete trovare diversi modelli con uno sconto che può arrivare addirittura a superare il 30%, permettendovi così di portare a casa prodotti di ottima qualità risparmiando anche centinaia di euro.

Coloro che cercano un dispositivo di grandi dimensioni per il proprio salotto dovrebbero rivolgere il proprio sguardo verso la smart Tv Hisense 65A7500F da 65″, televisione dal design moderno, una risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, che consente di accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix.

Scaricando l’app Remote Now, disponibile per iOS e Android, sarà possibile controllare la smart Tv Hisense 65A7500F da 65″ direttamente dal tablet o dallo smartphone. La presenza integrata dell’assistente vocale Alexa, permette anche di collegare il televisore con eventuali altri dispositivi Echo presenti a casa, in modo da rendere l’ambiente ulteriormente smart.

Solitamente la smart Tv Hisense 65A7500F da 65″ viene proposta a 720€, ma oggi potrà essere vostra per soli 599€, risparmiando 120€. Ricordiamo che la serie di TV Hisense A7500 è in sconto anche nei tagli da 43″ e 50″. Infine, vi invitiamo a consultare la pagina relativa alla promozione,

