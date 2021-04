Smart TV 4K Samsung da 65″ a meno di 630 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 6 aprile 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV LED SAMSUNG UE65TU7090UXZT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 629€, rispetto agli usuali 899€, per un risparmio reale di 270€. La televisione è equipaggiata con un bellissimo pannello da 65″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K.

Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

La smart TV LED SAMSUNG UE65TU7090UXZT supporta la tecnologia Game Enhancer dedicata ai videogiocatori, che consente di ottimizzare l’input lag così da fornire una risposta più immediata ai comandi, oltre ad offrire un design pulito grazie ad una soluzione che permette di tenere in ordine tutti i cavi nascondendoli all’interno della base.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld