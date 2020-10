Smart TV 4K LED Philips 43″ a meno di 300 euro tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Da non perdere infatti la Philips 43PUS6554, Ultra HD 4K Smart Flat HDR, proposta a un costo davvero notevole. Questo TV offre una qualità delle immagini superiore e un audio Dolby Atmos eccellente, grazie allo streaming HDR di serie, giochi e contenuti sportivi. Ma non solo: il sistema operativo SAPHI offre un rapido accesso ai contenuti che amate. Eccellente supporto per audio e formati video Dolby significa che i contenuti HDR che guardi saranno estremamente realistici. Infine, il processore Philips P5 offre dettagli che sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. La smart TV Philips 43PUS6554 è offerta a soli 299,99€ contro i 449,00€ del costo base.

Molto interessante anche la smart TV Samsung UE50RU7090, in grado di riprodurre contenuti HDR con una maggiore nitidezza e una riproduzione dei colori ancora più dettagliata. Il dispositivo utilizza la funzione UHD Dimming suddivide lo schermo in sezioni per ottimizzare colore, nitidezza e i livelli di nero intenso e bianco puro per garantire il contrasto perfetto. Rifinito in ogni dettaglio, il design accattivante di questo TV è perfetto per ogni ambiente ed è equipaggiato con il sistema operativo Tizen per un facile accesso a tutte le app più famose. Solitamente la Smart TV SAMSUNG UE43TU7170UXZT viene offerte a 449,98€, mentre oggi potrete portarvela a casa a soli 346,99€.

