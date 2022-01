Skyrim, il meme più famoso di sempre ora ha un degno avversario

Non so se qualcuno abbia registrato mai un record, ma forse Skyrim vince quello del titolo con il maggior numero di meme e mod.

L’epopea fantasy di Bethesda, seconda solo a Grand Theft Auto V per quanto riguarda la presenza su più generazioni di console, ha da sempre generato contenuti esilaranti.

Qualcuno ha provato anche a fondere i due giochi, creato un risultato a dir poco delirante perfetto per chi non ha letteralmente più nulla da fare con Skyrim.

Titolo che ha appassionato così tanto i giocatori che, ancora oggi, a distanza di 10 anni i fan si interrogano sui dettagli più controversi del titolo.

Ma se pensate a Skyrim e avete una certa cultura di Internet, una delle prime cose che vi viene in mente è sicuramente il meme del dovhakin che vola dopo un colpo di un gigante.

Forse uno dei primi tormentoni mai prodotti, involontariamente, dal titolo, e che è diventato subito il marchio di fabbrica degli ormai celebri bug dei titoli Bethesda.

Per i più giovani, o smemorati, ecco un contributo video:

Per via di un bug nelle collisioni, un semplice colpo di un gigante causa un volo irreale nel subspazio per il povero protagonista.

Ora, a distanza di tanti anni, i giocatori possono finalmente vendicarsi dei giganti che fanno volare le persone, e il meme più famoso di Skyrim ha finalmente un degno avversario. Quasi a “specchio”, se vogliamo.

Su Reddit (e dove, altrimenti?) un utente ha installato una mod che consente ai giocatori di trasportare una mazza delle stesse dimensioni e peso di quella che portano i giganti. Ma cosa succede se questi vengono colpiti?

Sì, succede esattamente quello che state pensando:

La legge del contrappasso punisce i giganti che, da oggi, possono volare come facevano i primi giocatori di Skyrim che, dieci anni fa, si avventuravano per primi nel titolo di Bethesda.

A proposito di meme, negli ultimi anni anche il prologo del gioco è diventato fonte dei tormentoni più incredibili. Secondo voi qualcuno non poteva trovare il modo di romperlo?

E vi siete mai chiesti come sarebbe vivere l’avventura nei panni di un granchio? Nel caso abbiate l’estremo bisogno di una risposta a questa domanda, qui la potete trovare.